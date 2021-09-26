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Montana’da Tren Kazası

26.09.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Montana eyaletinde meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı

Montana’da Tren Kazası

Amerika’nın Montana eyaletinde meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Kaza, trenin raylardan çıkması sonucu meydana geldi.

Kaza sırasında tren Chicago kentinden Seattle’a doğru gidiyordu.

Olay Joplin kasabası yakınlarında meydana geldi.

Trende 141 yolcu ve 16 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Eyalet sentörü Steve Daines olayı yakından takip ettiğini kaydetti ve kaza bölgesine ulaşan ilk yardım ekiplerine minnettar olduğunu belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amerika’da tren kazaları ender görülen bir durum.

2018 yılında bir tren yanlış yönde giderken bir yük trenine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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