HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Montrö bildirisi: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

Montrö bildirisi: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

12.04.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Montrö bildirisi" yayınlayan 104 emekli amiralden 14'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Montrö bildirisi: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

Emekli 104 amiralin "Montrö bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 emekli amiralin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiral hakkında 4 Nisan'da "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da dört gün uzatılmıştı. İfade vermeleri için tebligat yapılan dört emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişti.

"Darbe çağrışımı" tartışması

Emekli amiraller TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili 4 Nisan'da bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Tuğamiral Sarı'nın tarikat evindeki görüntülerine ilişkin de "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz" ifadesi kullanılan bildiri, hükümet tarafından "darbe çağrışımı" olarak değerlendirilmişti.

DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu 43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu
Mardin ve Muğla iftar saatleriMardin ve Muğla iftar saatleri
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.