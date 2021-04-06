'Montrö bildirisi': Gözaltındaki emekli amiraller neyle suçlanıyor, ifadeleri ne zaman alınacak?

104 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi hakkında yayımladığı ortak açıklamanın ardından, gözaltına alınan 10 emekli amiralin ifadelerinin yarın alınması bekleniyor.

Emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu, vmetnin bir bildiri değil, açıklama olduğunu ve herhangi bir suç unsuru içermediğini söylüyor.

Emekli amiraller neyle suçlanıyor?

Emekli amiraller hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen soruşturma açılmıştı.

BBC Türkçe'nin amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu'ndan edindiği bilgiye göre, gözaltında bulunan emekli amirallerin polis ifadesine henüz başlanmış değil.

Avukat Nazlıoğlu, polis ifadesinin yarın sabah başlayarak tüm gün süreceğini ve Perşembe sabahı itibariyle de savcılık karşısına çıkacaklarını ifade ediyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1379105298825248771

Basına yansıyan haberlerde emekli amirallerin polise ifade verdiği ve açıklama metnini emekli Amiral Ergün Mengi'nin hazırladığı iddia edilmişti.

Avukat Nazlıoğlu bu iddiaların doğru olmadığını ifade etti.