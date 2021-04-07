'Montrö bildirisi': Milli Savunma Bakanı Akar, bildiri yayımlayan 104 emekli amiral için 'Bedeli neyse ödeyecekler' dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin yayımladığı"Montrö bildirisi"yle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, imzacılar için "Bunlar okumuş, yazmış insanlar. Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun bedeli neyse ödeyecekler" dedi.

Bakan Akar bir grup gazeteci ile Kara Havacılık Okulu'nda oluşturulan Model Üs Bölgesindeki "Yerli ve Milli Teknoloji ile Güçlenen Mehmetçik'in Yaşam Sergisi" alanını gezdi ve soruları yanıtladı.

'Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var'

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer'in haberine göre Akar, "Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe" dedi.

Emekli amirallerin açıklaması için "Haddini aşan bir bildiri" ifadesini kullanan Akar, "Mekanizma nasıl oluştu, onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var? Başka şeyler olabilir, başkaları bundan örnek alabilir" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) imzalı açıklama için ise "Kelimeleri özenle seçtik" diyen Akar; bildirinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) moral ve motivasyonunu bozmak anlamına geldiğini, düşmanı sevindirmekten başka işe yaramadığını söyledi.