'Montrö Bildirisi' soruşturması: Altı emekli amiral ve bir emekli general ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma kapsamında, altı emekli amiral ve bir emekli generali ifadeye çağırdı. Yapılan tebligatta ise 7 emekli askerden, 22 Nisan Perşembe günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeleri istendi.

Emekli askerlerin İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'daki evlerinde yapılan aramalar sonucu bu kişilere ait cep telefonu ve bilgisayarlara el konuldu.

BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Hüseyin Ersöz, yedi emekli asker arasında müvekkilleri eski Deniz Harp Okulu Komutanı Metin Açimuz ve eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren'in de bulunduğunu söyledi.

Hüseyin Ersöz, soruşturmada gizlilik kararı olduğunu, bu nedenle dosyaya dair detayları inceleyemediklerini ve yedi kişinin soruşturma için neden seçildiğini bilmediklerini belirtti.

"Bildiride şiddete çağrı olarak nitelendirilebilecek bir unsur yok" diyen Ersöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıklama tamamı emekli olan askerler tarafından yapıldı. Mesleki deneyimlerini ve önerilerini kamuoyuyla paylaşmak isteyen bir topluluktan ibaret. İfade hürriyetinin korunması düşüncesindeyim. Bir suçlama atfedilmemeli. Söz konusu basın acıklaması ile ilgili siyasilerin açıklamaları olayı bu noktaya taşımış durumda."