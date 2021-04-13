'Montrö Bildirisi' soruşturması: Gözaltına alınan 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

"Montrö Bildirisi" nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Savcılık, ifadelerini aldığı emekli amirallerden Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın'ın yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı talep etti. Emekli Tuğamiral Ergun Mengi ise "devletin güvenliğine veya Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara Nöbetçi 8'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan emekli amirallerin tümü "yurtdışına ve bulundukları il dışına çıkış yasağı" ile serbest bırakıldı. DHA'nın haberine göre Ankara Adliyesi çıkışında açıklama yapan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, metnin çok net olduğunu ve iyi niyetle hazırlandığını ancak bu noktaya gelinmesinin "tamamen bir iletişim kazası" olduğunu söyledi.

AA ve DHA, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebinde, söz konusu bildirinin Mengi tarafından hazırlandığını ve WhatsApp grubundaki değişiklik talepleri ardından son halinin de yine Mengi tarafından verildiği yönündeki ifadeleri aktardı. İki ajans ayrıca, tutukluluk talebinde Mengi'nin emekli amiral Ali Yüksel Önel'e şu mesajı gönderdiğini bildirdi: "Komutanım çok sağ olun, esas tepkiyi takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irticaya karışılmasının çıkarılması ve subay astsubay kurslarında Atatürk İlke ve İnkılapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle 'Deniz Kuvvetleri olmayan bir bildiri hazırlayayım' dedi. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık. Esas endişemiz son 3 paragrafta anlarlarsa eğer. Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım." 'Güzel haberlerle uyandık' CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter'da emekli amirallerin serbest kalmasına yönelik memnuniyetini dile getirdi. Özkoç, "Güzel haberlerle uyandık" dedi.

https://twitter.com/enginozkoc/status/1381857693728653315 'Madem bildiri değiştirildi, niye biriniz itiraz etmedi?' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin Meclis grup toplantısında Mengi hakkında, "Eğer bildirinin son hali İP'in yönetiminde bulunan ve ilk imzacı olan Ergun Mengi tarafından hazırlanmışsa, bunun izahını yapması gerekenler şüphesiz bellidir ve milletimiz açıklama beklemektedir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Bir amiral, hazırlanan metnin yayımlanmasından önce değiştirildiği iddiasını dile getirmiştir. Madem öyleydi, 104 kişiden birisi çıkıp da bu bildiriyi niçin inkar edemedi? 'İmza attığım metin bu değildir' itirazını niye yapamadı?" diye konuştu. 'Montrö bildirisi' 104 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi ile Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili olarak 4 Nisan gece yarısı bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride, "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilmişti. Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanılmıştı.