'Montrö Bildirisi' soruşturmasında emekli amiraller gözaltı sürelerinin uzatılmamasını talep etti

"Çok uğraşılan bir amiralim. Aynen o kötü günlerde olduğu gibi bugün de buraya geldiğimizde bazı radyo ve televizyon kanallarında uzatmanın yapıldığı bildirildi. Bu husus beni yaralamıştır. Bu süreçte kaçmak benim gibi birisine zaten yakışmaz. Gözaltı süreci sırasında tarafıma hiçbir belge verilmedi. Gözaltında Covid olma ihtimalimiz çok yüksektir. Bu nedenle Cumhuriyet Savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum"

Demirören Haber Ajansı tarafından yayımlanan ifadelere göre emekli amiraller gözaltı koşullarından şikayetçi oldu ve soruşturma sürerken gözaltında olmalarını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiral hakkında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı süreleri dört gün uzatılan 10 şüphelinin verdiği ifadelerde, sağlık sorunları sebebiyle sürenin uzatılması talebinin reddedilmesini istedikleri görüldü.

"Gözaltı sürecimin sonlandırılmasını talep ediyorum. Uzatmanın gayri hukuki olduğunu söylemek istiyorum. Kaçma şüphem yok, delil karartma şüphem yok." diye Türker Ertürk de Covid olma ihtimalini dile getirdi.

Alaettin Sevim böbrek yetmezliği olduğunu ve gözaltı koşullarında zorlandığını belirtirken Bülent Olcay da Balyoz davası sürecinde tutuklandığını, ardından da kaçmadığını hatırlatarak sağlık koşullarının nezarethanede kalmaya uygun olmadığını söyledi.

Ali Sadi Ünsal da Balyoz davasında tutuklandığını ve o dönemden kalma ciddi sağlık sorunları olduğunu hatırlatarak "Gözaltı sürecinde zorlanmaktayım. İki yıldan beri evimdeyim. Cumhuriyet Savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Balyoz davasında yargılanan bir başka emekli amiral Kadir Sağdıç da, "Gözaltına alınmama ilişkin tebliğ tutanağı bana veya avukatıma tebliğ edilmedi. Söz konusu duyuru hazırlandığı günlerde yoldaydım. Kaçma durumum yoktur. Cumhuriyet Savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise yaşlarından dolayı emniyete gidip ifade vermeleri için tebligat yapılmıştı.

Ergun Mengi "Nezarethane koşulları sağlık durumumuz için uygun değildir." ifadelerini kullandı. Turgay Erdağ da "Balyoz kumpasından 3,5 yıl hapis yatarak bedel ödemiş bir insanım. Nezarethane koşulları çok kötüdür. Pandemi sürecinde yaşanmaması gereken bir yerdir." diyerek aynı talebi dile getirdi.

Nadir Hakan Eraydın bir yıl önce kalp ameliyatı olduğunu, ve gözaltındayken fenalaşarak hastaneye kadırıldığını söyledi. Atilla Kezek de sağlık sorunlarını hatırlatarak gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddini talep etti.

https://www.youtube.com/watch?v=8QEy4JOH\_tc&t=2s

'Montrö bildirisi'

Türkiye'de 104 emekli amiral hafta sonu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi ile Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili olarak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denildi. Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Hükümet bildiriye sert tepki göstermiş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı'ndaki değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gecede 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez" demişti.