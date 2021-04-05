Montrö bildirisine imza atan 10 emekli amiral gözaltına alındı

Açıklamada "bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin" gözaltına alınmalarına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldığı belirtildi.

4 kişiye de 3 gün içinde Emniyet'e gelmeleri için tebligat yapıldı."103 amiraldan Montrö bildirisi" başlıklı bildiriye imza atan emekli amiraller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alındı. Gözaltına alınan emekli amirallerin Cem Gürdeniz, Atilla Kezek, Kadir Sağdıç, Ergun Mengi, Alaettin Sevim, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Can Erenoğlu, Türker Ertürk ve Mustafa Özbey olduğu öğrenildi.

4 kişiye tebligat

Bildiride imzası bulunan 4 şüphelinin de "yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine" karar verildi. Emniyete gelmeleri için tebligat yapılan emekli askerlerin Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat olduğu öğrenildi.

Emekli amiraller TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili Cumartesi gecesi bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti.

Bildiride, Tuğamiral Mehmet Sarı'nın bir tarikat evinde sarıklı ve cübbeli haldeki görüntülerine ilişkin olaraksa "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

DW/ EC, SSB

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