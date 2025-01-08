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Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı
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Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
07.01.2025 15:03
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Kış mevsiminin soğuk havası sizi durdurmasın, çünkü şıklığınızdan ödün vermeden sıcacık kalabilirsiniz! Şimdi sepet indirimleriyle, hayalini kurduğunuz kışlık parçaları çok daha uygun fiyatlarla keşfetme zamanı. Hemen şimdi harekete geçin, dolabınızı baştan sona yenilemenin tadını çıkarın! İşte sepette indirim kampanyasına özel öne çıkan markalar..

Kaliteli kot pantolonlardan dayanıklı botlara, tarzınızı yansıtan montlardan rahat kazaklara... Kış gelmişken, dolabınızı sıcacık ve şık parçalarla yenilemenin tam zamanı! Soğuk havalarda hem tarzını korumak hem de konforundan ödün vermek istemeyenler için harika bir haberimiz var: kışlık giyim ürünlerinde sepette %50'ye varan indirimler başladı. Biz de sizin için indirimleriyle öne çıkan markaları seçtik, işte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

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Moda kategorisinde sepette indirim olan tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

1. Levis'ta sepette %30 indirim

levis

Jean denince akla gelen ilk marka şüphesiz Levi’s! Markanın en ikonik ürünü olan jean modelleri, yüksek kaliteli kumaşları ve dayanıklı tasarımlarıyla hem havalı hem de uzun ömürlü parçalar sunuyor. Geniş ürün yelpazesiyle kadınlara ve erkeklere hitap eden Levi’s, retro tarzıyla genç ve dinamik bir görünüm arayanların vazgeçilmezi. Denim şıklığını tişörtlerden sweatshirtlere, gömleklerden kazaklara genişleten marka, moda tutkunlarının favorisi olmayı sürdürüyor. Üstelik şimdi Levi’s ürünlerinde sepette %30 indirim fırsatıyla bu ikonik parçaları çok daha avantajlı fiyatlarla keşfedebilirsiniz!

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2. Under Armour'da sepette %25 indirim

under armour (1)

Ultra konfor sunan ve yüksek kaliteli spor giyim ürünleriyle tanınan Under Armour, profesyonel sporculardan günlük kullanıcıya kadar dünya genelinde binlerce kişinin favori markası olmaya devam ediyor. Performans ve rahatlığı bir arada sunan ürünlerinde yenilikçi teknolojilere yer veren marka, özgün ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik şimdi Under Armour ürünlerinde sepette %25 indirim fırsatıyla, hem performansınızı hem de stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz!

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3. Adidas'ta sepette %20 indirim

adidas kışlık

Spor giyim tutkunlarının favori markalarından biri olan Adidas; şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkıyor. Koşu ve yürüyüş ayakkabılarından spor kıyafetlere, aksesuarlar ve diğer spor ekipmanlarına kadar birçok kategoride geniş ürün yelpazesiyle hem profesyonel hem de amatör sporculara ve spor giyim tutkunlarına hitap ediyor. Her yaş grubuna ve her spor dalına yönelik ürünleriyle Adidas; rahatlığı, tarzı, kaliteyi bir araya getiriyor. Üstelik şimdi Adidas ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla spor tutkusunu daha uygun fiyatlarla yaşayabilirsiniz!

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4. Salomon'da sepette %25 indirim

salomon

Outdoor giyim ve ayakkabıda kalite ve performans denince akla gelen ilk markalardan biri olan Salomon, doğa tutkunlarının vazgeçilmez favorisi olmaya devam ediyor. Zorlu hava koşullarına dayanıklılığıyla öne çıkan Salomon ayakkabılar, trekking, hiking ve şehir içi yürüyüşlerde güvenilir bir partner sunuyor. Kaymayı önleyen taban teknolojisi ve ayağı mükemmel şekilde saran ergonomik tasarımıyla hem konforu hem de güvenliği bir araya getiriyor. Üstelik şu anda sepette %25 indirim fırsatıyla Salomon ürünlerine çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Doğada geçirdiğiniz anları unutulmaz kılacak bu fırsatı kaçırmayın!

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5. Camper'da sepette %20 indirim

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Ayakkabı seçiminde hem rahatlığı hem de şıklığı ön planda tutuyorsanız, Camper tam size göre! Özgün ve modern tasarımlarıyla moda dünyasında yıllardır kendine sağlam bir yer edinen marka, konfor ve estetiği bir arada sunarak tarzınızı tamamlıyor. Kombinlerinize farklı bir hava katacak Camper ayakkabılar, şu anda sepette %20 indirim fırsatıyla sizi bekliyor. Bu eşsiz fırsatı kaçırmadan, hem rahat hem şık adımlar atmanın keyfini çıkarın!

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6. UGG'da sepette %30 indirim

ugg

Son yılların en trend ayakkabı markalarından biri olan UGG, bu yıl da sezona damgasını vurmayı başardı. Ünlülerin ve influencerların kombinlerini süsleyen UGG modelleri, her kombine uyum sağlayan hoş tasarımlarının yanı sıra ayakları sıcak tuttuğu ve konforlu olduğu için de sıkça tercih ediliyor. Rahatlığı, konforu ve tarzı bir araya getiren UGG modellerinde sepette %30 indirim fırsatını kaçırmayın!

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7. Lee&Wrangler'da sepette %30 indirim

Wrangler

Wrangler, denim dünyasında yıllardır modaya yön veren, kaliteli ve dayanıklı tasarımlarıyla tanınan bir marka. Okula dönüş dönemine özel büyük fırsatlar sunan Wrangler, özellikle klasik kesim kot pantolonlar, tişörtler ve gömlekleriyle dikkat çekiyor. Sağlam yapısı ve konforuyla ön plana çıkan Wrangler kotları, uzun süreli kullanımıyla da kullanıcılarından tam not alıyor. Tarzınızı tamamlamak için bu fırsatları kaçırmayın!

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8. Merrell'dan Jack Wolfskin'a sepette %30 indirim

outdoor ürünleri

Doğayla iç içe olmayı sevenler, ilhamını doğadan alanlar buraya! Dünya çapında milyonlarca kişinin favorisi olmayı başarmış ünlü outdoor giyim markalarında indirimler hız kesmeden devam ediyor. Merrell, Jack Wolfskin ve daha pek çok markanın fırsat ürünlerini keşfetmek ve doğada geçirdiğiniz her anı daha konforlu, güvenli kılmak isterseniz doğru yerdesiniz. utdoor tutkunları için sezonun en büyük fırsatı burada: Favori outdoor giyim markalarında indirim rüzgarları esiyor ve en sevdiğiniz ürünler şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Stoklar tükenmeden ve indirimler bitmeden acele edin.

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9. Jack&Jones'ta sepette %30 indirim

jack&jones

Spor ve klasik tarzı, trendlerle birleştiren Jack&Jones, stil sahibi erkeklerin favori markaları arasında yer alıyor. Her tarza ve beğeniye uygun erkek giyim ürünleriyle dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşan markanın montları, kabanları, kazak ve gömlekleri çokça tutuluyor. Kısa süre için sepette %30 indirimli olan markanın ürünlerine bakmadan geçmeyin!

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10. Puma'da sepette %20 indirim

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Hem sporda hem de günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilen kaliteli spor giyim ürünleriyle dikkat çeken Puma, dünya çapında her yaştan milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Markanın sokak stiline uyum sağlayan dinamik tasarımları, klasik ve modern çizgileri harmanlayan şık ayakkabılarıyla öne çıkıyor. Hem tarz hem de konfor arayanlar için harika bir seçenek sunan Puma, spor giyim dünyasında vazgeçilmez bir marka olarak yerini sağlamlaştırıyor. Markanın ürünlerinde sepette %20 indirimler başladı! Ürünleri incelemeye ne dersiniz?

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Bu içerik 8 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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