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Monttan kabana, spor ayakkabıdan saate Süper İndirim Günleri'nin öne çıkan fırsatları

09.11.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper İndirim Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Onlarca kategorideki binlerce ürünün çılgın fiyatlarla satışa sunulduğu yılın alışveriş etkinliğinde yerinizi almadıysanız acele etmenizi öneririz. 11 Kasım'a kadar devam edecek Süper İndirim Günleri'nin öne çıkan indirimlerini sizin için derledik. Haydi vakit kaybetmeden detaylara geçelim.

Monttan kabana, spor ayakkabıdan saate Süper İndirim Günleri'nin öne çıkan fırsatları

Kış iyiden iyiye kendini gösterirken, yaklaşan soğuk havalara hazırlıksız yakalanmamak için çoğu kişi kışlık ihtiyaçlarını temin etmeye başladı. Monttan kabana, bottan çizmeye kışlık giyim ürünlerini almanın şimdi tam zamanı! İhtiyacınız olan ürünleri kışın yüksek fiyatlara almaktansa kasım indirimlerini takip ederek uygun fiyatla almak bütçenizde epeyce bir rahatlama yaratacak. Sizin için Trendyol Süper İndirim Günleri'nin öne çıkan fırsatlarını seçtik. Bizden söylemesi, bir daha bu fiyatlar gelmez! Elinizi çabuk tutun ve indirimli alışverişin keyfini çıkarın.

1. Bir daha bu fiyata bulamayacağınız 300 TL altı bot modelleri

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Ürünü İncele

2. Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak montlarda büyük fırsat

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Ürünü İncele

3. Lüksten hoşlananlar buraya! Moda devi giyim markalarının lüks mont ve kabanlarında indirim

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Ürünü İncele

4. Her kombininizin altına yakışacak indirimli spor ayakkabıları keşfedin

Adsız tasarım - 2022-11-09T115809.999

Ürünü İncele

5. Sizi olduğunuzdan daha havalı gösterecek lüks saatlerde indirim zamanı

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Ürünü İncele

6. Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho! Inditex grubu ürünlerinde indirimli fiyatlar

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