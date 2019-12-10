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Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:54 | Son Güncelleme

ULUDAĞ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürüldü.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - ULUDAĞ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürüldü. Jandarma, oteller bölgesindeki yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarına jandarma helikopteriyle 4 kez iniş yapılırken, alana bırakılan 40 kişilik ekip, kayıp dağcıları aradı.
İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.
Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürüldü. Uludağ 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki yol, öğle saatlerinde, jandarma ekiplerince yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Alana jandarma helikopteriyle 4 kez iniş yapılırken, önceki gün Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarına 40 kişilik arama- kurtarma ekibi bırakıldı. Şelale çevresinde 40 kişi, gruplar halinde kayıp dağcıları aradı.

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