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Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:54 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN 'BATON' AÇIKLAMASI Bursa Valiliği'nce Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarının 9'uncu gününde bulunan batonla ilgili açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN 'BATON' AÇIKLAMASI
Bursa Valiliği'nce Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarının 9'uncu gününde bulunan batonla ilgili açıklama yapıldı. Kürekli Deresi bölgesindeki arama çalışmaları sırasında batonun, dere içine saplanmış ve buz tutmuş bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"01.12.2019 tarihinde Uludağ’da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak; 10.12.2019 tarihinde kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, kayıp dağcılardan Efe Sarp’a ait montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava araçları (Drone) ile bu alan esas alınarak sürdürülmektedir. Daha önce bulunmuş olan monta, kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içerisinde saplanmış ve donmuş vaziyette bir adet tırmanış batonu bulunmuştur. Çevresinde detaylı arama yapılmış olup, bir iz ve bulguya rastlanmamıştır. Arama çalışmalarına bir JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı), 3 helikopter, 4 Jandarma Asayiş Timi, bir JÖH Timi, 16 JAK personeli, 20 AFAD personeli ve 51 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 95 kurtarma personeli katılmaktadır."

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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