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Depremzedelere yanlışlıkla göndermişti! O para iade edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kırklareli'nden Elazığ'daki depremzedelere yardım edebilmek için montunu gönderen Hatice Özgür, montun cebinde unuttuğu bin 800 lira emekli maaşı kendisine iade edilince büyük mutluluk yaşadı.

Depremzedelere yanlışlıkla göndermişti! O para iade edildi

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Lüleburgaz'daki Ahmetbey beldesinde yaşayan Hatice Özgür, depremzelere yardımda bulunmaya karar verdi. Özgür, üzerindeki montla birlikte, battaniye ve giyim malzemelerini çuvala koyup götürdüğü belediyeye teslim etti. Ahmetbey belediyesi de toplanan yardımlarla birlikte Özgür'ün montunun da aralarındaki yardımları deprem bölgesine gönderdi. Ancak bir süre sonra Özgür, bankadan çektiği 1800 lira emekli maaşını da montunun cebinde unuttuğunu fark edip Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'a başvurup durumu anlattı. Yardımların gönderildiğini belirten Altıntaş, durumu deprem bölgesindeki yetkililere iletti.

MONTUN CEBİNDE DEKONTLA BİRLİKTE PARA BULDULAR

Bugün Malatya'nın Doğanyol ilçesinden Belediye Başkanı Altıntaş'ı arayan Şahin Öz, montun cebinde dekontu ile para bulduklarını, sahibine göndermek istediklerini bildirdi. Başkan Altıntaş da Hatice Özgür' ü arayarak yanlışlıkla gönderdiği emekli maaşının bulunduğunu belirterek, paranın hesabına yatırıldığını söyledi. Özgür, parasını alırken, mutlu olduğunu belirterek, "Deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun diyorum" dedi.

'YARDIMLAR YERİNE ULAŞIR MI?' DİYE DÜŞÜNÜRKEN...

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Toplumda, 'yardımlar yerine ulaşır mı?' kaygısı varken; sırtından, giydiği montu çıkarıp gönderen bir emekli annemiz bir gün önce emekli maaşını deprem bölgesine unutkanlığı neticesinde gönderip üzülürken, az önce ise tekrar parasına kavuşup sevindi. Başka birine ait monta ihtiyacı olacak kadar zor durumda olsa da fazlasına tamah etmeyecek kadar dürüst olan insanlarımız bu memlekette çok" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli emekli maaşı

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