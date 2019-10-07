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Montuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

BOLU'da, polisin TEM Otoyolunda durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 132 gram metanfetamin, uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Montuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, polisin TEM Otoyolunda durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 132 gram metanfetamin, uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye getirildiği sırada bir yakınları üzerindeki montu çıkarıp, kameraların önünü kapatmaya, gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıştı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 1 yabancı uyruklu kadın ve 2 erkek şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Şüphelilerin üst aramalarında, Y.C. (30) isimli kişinin üzerinden 2,20 gram metamfetamin maddesi ve 1,80 gram esrar, T.D. isimli yabancı uyruklu kadının üst aramasında metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam aparat, sahte olduğu değerlendirilen aynı seri numaralı 3 adet 100 TL ve 1 adet 100 dolar, V.K.'nin üst aramasında 14 adet hap ele geçirildi. Ekiplerin araç içerinde yaptıkları aramada ise 130,08 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildiği sırada bir yakını üzerinde bulunan montu çıkarıp, kameraların önünü kapatmaya çalışarak "Al al, bunu çek" diyerek gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
FOTOĞRAFLI

Montuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştıMontuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştıMontuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştıMontuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştı

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