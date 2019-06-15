Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürürken, ekonomik görünümünü de "negatif" olarak değerlendirdi.

ABD'li ekonomi kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine gerekçe olarak, ödemeler dengesi krizinin artmaya devam etmesini gösterdi. Kuruluştan yapılan açıklamada, borçların ödenmesi ve kalkınmanın sürdürülebilmesi için gereken nakit paranın temin edilmesine olan güvencin sarsıldığına işaret edildi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Moody's'in kararına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından verilen not indirim kararı, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır" denildi.

Moody's geçen Ağustosta Türkiye'nin notunu Ba2'den Ba'3e düşürmüştü.

Reuters,DW/TY,BW

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