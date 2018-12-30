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Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 18:25 | Son Güncelleme

Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle karşıladı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mektuptan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, Kim'in nükleer silahların ortadan kaldırılması konusundaki taahhüdünü yinelediği mektubunu memnuniyetle karşıladı.

Moon Jae-in, Kim Jong-un'un, Koreler arası zirve ve ABD Başkanı Trump ile varılan anlaşmaları uygulama konusundaki kararlılığını teyit ettiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim'in yeni yılda sıklıkla bir araya gelme ve Kore Yarımadası'nda barış ve refahın tesisi için çabaların sürmesi çağrısında bulunduğu mektubuna Facebook'tan yaptığı paylaşımda teşekkür eden Moon, "Önümüzde daha birçok zorluk olsa da sarf ettiğimiz çabalara bağlı olarak kalplerimiz birbirine açık olacak." yorumunu yaptı.

Moon Jae-in ayrıca, Güney Kore'nin, Kim Jong-un'un Seul'e gerçekleştireceği olası bir ziyareti "memnuniyetle karşılayacağı konusundaki düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını" da vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin mektup aracılığıyla yıl sonu tebriğinde bulunduğunu ve Kore Yarımadası'nda barış ve refah adına birlikte hareket etme niyetini aktardığını belirtmişti.

Kim'in, yıl sonuna kadar söz verdiği Seul ziyaretini gerçekleştirememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını ifade ettiğini aktaran sözcü Kim, "Kuzey Kore lideri Kim, 2019'da Devlet Başkanı Moon ile sıklıkla bir araya gelmek, barış ve refah konusundaki görüşmeleri ilerletmek istediğini belirtti." diyerek, Kim Jong-un'un mektubunda, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu birlikte çözüme kavuşturmak konusundaki niyetini ifade ettiğini de söylemişti.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış antlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabaları sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

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