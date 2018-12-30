Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle karşıladı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mektuptan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, Kim'in nükleer silahların ortadan kaldırılması konusundaki taahhüdünü yinelediği mektubunu memnuniyetle karşıladı.

Moon Jae-in, Kim Jong-un'un, Koreler arası zirve ve ABD Başkanı Trump ile varılan anlaşmaları uygulama konusundaki kararlılığını teyit ettiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim'in yeni yılda sıklıkla bir araya gelme ve Kore Yarımadası'nda barış ve refahın tesisi için çabaların sürmesi çağrısında bulunduğu mektubuna Facebook'tan yaptığı paylaşımda teşekkür eden Moon, "Önümüzde daha birçok zorluk olsa da sarf ettiğimiz çabalara bağlı olarak kalplerimiz birbirine açık olacak." yorumunu yaptı.

Moon Jae-in ayrıca, Güney Kore'nin, Kim Jong-un'un Seul'e gerçekleştireceği olası bir ziyareti "memnuniyetle karşılayacağı konusundaki düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını" da vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin mektup aracılığıyla yıl sonu tebriğinde bulunduğunu ve Kore Yarımadası'nda barış ve refah adına birlikte hareket etme niyetini aktardığını belirtmişti.