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Moon'dan bölge ülkelerine Kore barış sürecine destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Moon'dan bölge ülkelerine Kore barış sürecine destek çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Yarımadası'ndaki barış sürecine destek için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Çin ve Japonya'ya çağrı yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanı Moon, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen "ASEAN Artı Üç" Zirvesi'nde konuştu.

ASEAN'a üye 10 ülkenin yanı sıra Çin, Japonya ve Güney Kore'nin de temsilcilerinin bulunduğu zirve toplantısının açılış konuşmasını yapan Moon, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanabilmesi için bölge ülkelerinin desteğinin önemini vurguladı.

Barış sürecinin devamı için Kuzey Kore'nin ABD ile başlattığı nükleer silahsızlanma görüşmelerinde ilerleme sağlanması gerektiğine dikkati çeken Moon, "Bu kritik anda uluslararası toplumun desteği ve iş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç var." dedi.

Moon, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması halinde Güney Kore'nin, Kuzeydoğu ve Güneydoğu Asya arasındaki köprü rolüyle tüm bölgede barışa katkı sağlayacağını belirtti.

- Güney Kore istihbaratı aralıkta Trump-Kim zirvesi olmasını bekliyor

Öte yandan, Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, parlamentoda basına kapalı yapılan komite toplantısında milletvekillerine yaptıkları bilgilendirmede, Kuzey Kore'nin ABD ile nükleer silahsızlanma görüşmelerine yıl sonundan önce yeniden başlamasını beklediklerini bildirdi.

İstihbarat yetkilileri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu yıl Çin'i ziyaret edeceği, ardından ABD ile yürütülen nükleer silahsızlanma görüşmelerine en geç aralıkta yeniden başlanacağı yönündeki tahminlerini dile getirdi.

Toplantıya katılan Demokrat Parti milletvekili Kim Min-ki, basına yaptığı açıklamada, "NIS, Kim'in aralıkta Trump ile yeni bir zirve buluşması planladığını düşünüyor." ifadesini kullandı.

- ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Son olarak ekim ayı başında İsveç'in başkenti Stockholm'de ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında çalışma düzeyinde başlatılan müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

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ABD Güney Kore Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Kuzey Kore nükleer silahsızlanma görüşmeleri

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