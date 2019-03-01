Moon'dan Trump-Kim zirvesine ilişkin açıklama

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede "anlamlı" bir ilerlemenin kaydedildiğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Moon, 1 Mart Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, Hanoi'de çarşamba ve perşembe günleri yapılan zirvede önemli ilerlemenin kaydedildiğini belirterek, Trump ve Kim'in ikili ilişkilerin normalleşme süreci için önemli bir adım olan irtibat bürolarının kurulması konusunu bile görüştüklerini vurguladı.

Görüşmelere devam etme taahhüdünü ifade ettiği için Trump'ı takdir ettiğini dile getiren Moon, "Şimdi bizim rolümüz daha da önemli bir hale geldi. ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin anlaşmaya varması için Güney Kore iki tarafla yakın iletişim ve iş birliği içinde olacak." dedi.

Moon ayrıca hükümetinin Koreler arası ekonomik projelerin tekrar başlatılması konusunu ABD ile görüşmeyi planladığını kaydetti.

- 2. zirvede anlaşma sağlanamadı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.