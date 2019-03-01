HABER

Moon'dan Trump-Kim zirvesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvede "anlamlı" bir ilerlemenin kaydedildiğini söyledi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede "anlamlı" bir ilerlemenin kaydedildiğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Moon, 1 Mart Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, Hanoi'de çarşamba ve perşembe günleri yapılan zirvede önemli ilerlemenin kaydedildiğini belirterek, Trump ve Kim'in ikili ilişkilerin normalleşme süreci için önemli bir adım olan irtibat bürolarının kurulması konusunu bile görüştüklerini vurguladı.

Görüşmelere devam etme taahhüdünü ifade ettiği için Trump'ı takdir ettiğini dile getiren Moon, "Şimdi bizim rolümüz daha da önemli bir hale geldi. ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin anlaşmaya varması için Güney Kore iki tarafla yakın iletişim ve iş birliği içinde olacak." dedi.

Moon ayrıca hükümetinin Koreler arası ekonomik projelerin tekrar başlatılması konusunu ABD ile görüşmeyi planladığını kaydetti.

- 2. zirvede anlaşma sağlanamadı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Hanoi'de çarşamba başlayan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

- Keşke daha fazla yol alabilseydik"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki liderin görüşmesiyle ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin son 24 ila 36 saat içinde ilerleme kaydettiğini ancak sonuca ulaşılamadığını ifade etmişti.

Süreçte, heyetlerin gelecek haftalarda da birlikte çalışacağına dair umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, "Keşke daha fazla yol alabilseydik, ben bu konuda umutluyum." demişti.

Pompeo, Trump ve Kim'in elde edilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu da sözlerine eklemişti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründüRize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Bakan Pakdemirli: Tarım, günlük siyasete alet edilmemeliBakan Pakdemirli: Tarım, günlük siyasete alet edilmemeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Hanoi Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Zirve

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Feci şekilde can verdi

Kadıköy'deki çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: Öldürülen kişinin başı bulundu

Paramparça edilmişti! Bu kez çöp konteynerinde başı bulundu

Son dakika! 57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü ziyarete açılıyor

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.