HABER

‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, Emine Bulut’un kızına bağışlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 23:13 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de, Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından kadına yönelik şiddeti konu alan ‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, eşi tarafından 21 Ağustos'ta öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlandı.

‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, Emine Bulut’un kızına bağışlandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından kadına yönelik şiddeti konu alan ‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, eşi tarafından 21 Ağustos'ta öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlandı.
Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hazırladıkları ‘Mor’ adlı tiyatro oyununu, Kırıkkale’de sahneledi. Yoğun ilgi gören oyunla ilgili konuşan organizatör Batuhan Çetin, “Bugün Kırıkkale’de sergileyeceğimiz gösterinin adı ‘Mor’ isimli bir oyundur. Tiyatromuz Kadına şiddeti anlatıyor. Ali Yalçıner tarafından yazıldı ve yönetildi. 5 kadının hikayesini anlatıyor, 1.5 saatlik sürede kadınların sığınma evindeki hikayeleri anlatıyoruz” dedi.
‘EMİNE BULUT'UN KIZINA BAĞIŞLAYACAĞIZ’
Çetin oyunun gelirini eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlanacağını ifade ederek, "Bugün Kırıkkale de sergilediğimiz oyunun gelirlerini, Emine Bulut'un kızına bağışlayacağız. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. 3 yıldır bu oyunu oynuyoruz. Derdimiz daha fazla kadına ulaşmak." diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, Emine Bulut’un kızına bağışlandı‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, Emine Bulut’un kızına bağışlandı

PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
Canlı yayında intihar ettiCanlı yayında intihar etti
Eşi barışmayı reddedince intihara kalkışan genci, polis ipten aldıEşi barışmayı reddedince intihara kalkışan genci, polis ipten aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Babel'den deprem isyanı! 'Acil durum...'

Babel'den deprem isyanı! 'Acil durum...'

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.