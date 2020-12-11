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Mor Cuma: Hollanda'daki LGBTİ bireylerle dayanışma gününe ilkokullar da katılıyor

11.12.2020 13:25 | Son Güncelleme:
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Mor Cuma: Hollanda'daki LGBTİ bireylerle dayanışma gününe ilkokullar da katılıyor

Hollanda'daki lise ve yüksek okullarda, lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBTİ) bireylerle dayanışma amacıyla her yıl gerçekleştirilen "Mor Cuma" etkinliğine, bu yıl ilk kez ilkokullar da katılıyor.

Hollanda'daki lise ve yüksek okullarda, LGBTİ bireylerle dayanışma amacıyla her yıl gerçekleştirilen "Mor Cuma" etkinliğine, bu yıl ilk kez ilkokullar da katılıyor.

Ülkedeki 500'den fazla ilkokulda öğrenci ve öğretmenler, Cuma günü mor kıyafetlerle derse girdi.

Hollanda'da 2010 yılından bu yana, Aralık ayının ikinci Cuma günü, "Mor Cuma" olarak adlandırılıyor. Orta ve yüksek öğretim okullarındaki öğrenciler, eşcinsel haraketin simgesi olan gökkuşağı bayrağındaki mor renkten ilham alarak, güne bu adı verdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, okula mor renkli kıyafetlerle gidiyor. İlk olarak ortaöğretim kurumlarında başlayan bu etkinliğe, daha sonra üniversite ve yüksek okullar da destek verdi.

Bu yıl ise, ilk kez, ilkokullar da kitlesel olarak Mor Cuma etkinliğine katılma kararı aldı. Hollanda'daki 500'den fazla ilkokulda öğrenci ve öğretmenler Cuma günü mor giysileri tercih etti.

İlkokullarda, toplumsal çeşitlilik ve bireylerin olduğu gibi kabul edilmesine yönelik ders ve sohbetler gerçekleştirildi.

İlkokul öğretmeni Sonja Glandorff'a göre, çocukların, "herkesin olduğu gibi kabul edilebileceğini, birbirlerine saygı duyabileceğini ve iyi anlaşabileceğini" bilmeleri çok önemli. Hollandalı öğretmen, bu anlayışı, sadece Mor Cuma'da değil yılın geri kalanında da yaymaya çalıştıklarını söyledi.

Glandorff, Hollanda medyasına, Mor Cuma'nın, toplumsal çeşitlilik konusunda konuşabilmeyi sağlamanın yanısıra, bir aidiyet duygusu da yarattığını söyledi.

Okullardaki Mor Cuma etkinliğine, Hollanda LGBTİ Örgütleri Federasyonu (COC) da destek veriyor. COC yöneticisi Freek Janssens, ilkokullardaki Mor Cuma etkinliğinde cinsel kimlik konusuna vurgu yapılırken, yüksek öğretimde LGBTİ bireylerin sosyal sorunlarına değinildiğini söyledi.

Janssens'e göre, orta öğretim kurumlarında ise, kimlik ve sosyal sorunlar birlikte ele alınıyor. Okullarda LGBTİ öğrencilerin, diğer öğrencilere göre dört kat daha fazla zorbalığa maruz kaldığı gibi konulara değiniliyor.

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