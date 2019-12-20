Mor ekmek Edirne’de de üretilmeye başlandı

Japonya’da zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan ’mor ekmek’, Türkiye’de Malatya ve Ankara’dan sonra 3. olarak Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde üretilmeye başlandı.

Türkiye’de İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezinin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına Uzunköprü’de başlandı.

“Öncelikle kendimiz tükettik”

Uzunköprü’de fırıncılık yapan Ahmet Ceyhan, beyaz ekmek yerine mor ekmeğin vatandaşlar tarafından daha çok rağbet gördüğünü dile getirdi.

Ahmet Ceyhan yaptığı açıklamada, “Mor ekmek önce Malatya’da üretildi daha sonra da Ankara da üretildi. Mor ekmek İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezinin 12 yıllık araştırmaları sonucu üretilmiş bir ekmek. Özellikle şeker hastalığını baskılamakta, yüksek tansiyon ve şekere bağlı diğer rahatsızlıkları baskılamakta çok önemlidir. Mor ekmeği biz de insanımıza faydalı olması için üretiyoruz. 15 gün denedik, kendimiz yedik tanıdıklarımıza yedirdik şeker hastalarına tavsiye ettik. Ondan sonraki süreçte bunu üretmeye karar verdik" dedi.