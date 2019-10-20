HABER

'Mor ekmek' ilk kez Malatya'da üretilmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

JAPONYA'da, zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'mor ekmek', Türkiye'de ilk olarak Malatya'da da üretilmeye başlandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- JAPONYA'da, zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'mor ekmek', Türkiye'de ilk olarak Malatya'da da üretilmeye başlandı.

Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına Malatya'da başlandı. Malatya'da ekmek imalatı yapan bir firma tarafından ilk kez üretilen mor ekmeği vatandaşlar almaya başladı. Japonya'da vücut onarımına katkı sunduğu için zorunlu olarak üretilen mor ekmeği Türkiye'de ilk kez Malatya'da üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yılmaz, Malatyalı Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibine teşekkür etti.

Beyaz ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu ve mor ekmeğin vatandaşlar tarafından rağbet gördüğünü dile getiren Bahadır Yılmaz şunları dedi:

"Bu büyük sorumluluğu bize verdiği için şirketim, çalışanlarım ve Malatyalılar adına Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle beyaz ekmeğin, çok hızlı sindirildiği, kan şekeri düzeyini olumsuz etkilediği, glisemik indeksi yüksek olduğu ve obezitenin nedenlerinden biri sayıldığı için, artık tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Bir başka deyişle, beyaz ekmek artık sağlıklı beslenmenin bir parçası değildir ve hatta bir cips, bir kola gibi de düşmandır. Biz mor ekmeği ürettik, öncelikle kendimiz tükettik, faydalı olduğuna inandık, yakınlarımıza önerdik, onlardan da olumlu tepkiler gördük ve piyasada satmaya karar verdik. Şimdi burada mor ekmek, simit, baklava üretimini yapıyoruz. Şu an için çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünlerimizi Malatya dışına da göndermeye başladık. Malatyalılar ürünlerimizi firmamız şubelerinden rahatlıkla alabilirler. Ürünlerimiz tamamen mormiksten yapılmaktadır. Mormiks bir fonksiyonel gıdadır. Fonksiyonel gıda demek, vücutta onarım işlemlerini başlatmaya çalışan gıdadır. Bu tür gıdalar Japonya'da devlet kanunuyla zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye'de mormiks Prof. Dr. İhsan Kara tarafından 19 kişilik ekiyle 12 yılda ortaya çıkan bir başarı ve emeğin ürünüdür. Tamamıyla doğaldır ve tamamıyla orijinaldir. Mormiksin faydaları; şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmektedir. Mormiks kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp, beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kol- bacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve Alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır. Malatyamıza hayırlı olsun, şifa olsun" dedi.

PARTNERInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçtiInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçti
Şehit asker, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandıŞehit asker, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
Hancı: "Artık bomba ve uçak kullanmadan internetten istenilen yer havaya uçurabiliniyor”Hancı: "Artık bomba ve uçak kullanmadan internetten istenilen yer havaya uçurabiliniyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilme' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.