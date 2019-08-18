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Mor karanfillerle süslenen Aras Dağları göz kamaştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sıradağlarından olan ve mor dağ karanfilleriyle süslenen Aras Dağları, kartpostallık görüntüler oluşturuyor - Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları, mora bürünen dağlarda fotoğraf çekerek bölgenin güzelliklerini ölümsüzleştiriyor - FGD Başkanı Muhammed Akkuş: - "Bu doğa olayının yaşandığı mevsimde Aras Dağlarına gelip bu anları fotoğraflamak isteyenler oluyor. Biz de bölgenin tanıtımı için bu çiçeklerle ilgili çalışmalar yapıp bölgeyi merak edenleri buralara getirerek gezdiriyoruz"

BÜLENT MAVZER - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sıradağlarından Aras Dağları, mor dağ karanfilleriyle süslendi.

Iğdır ile Ağrı il sınırlarında bulunan Aras Dağlarında yaz mevsiminde açan karanfiller, mor renkleriyle görsel şölen oluşturuyor. Dağ karanfilleri, kapladığı dağlarda kartpostallık görüntüler sunuyor. Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları, mora bürünen dağlarda fotoğraf çekerek bölgenin güzelliklerini ölümsüzleştiriyor.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın mikroklima iklimine sahip olması dolayısıyla çeşitli güzellikleri barındırdığını söyledi.

Kulüp olarak Iğdır'ın tanıtımına katkı sunmak için foto safari benzeri etkinlikler yürüttüklerini ifade eden Akkuş, "Yöremizin ovası ayrı güzel, dağları ayrı güzeldir. Bu da doğa fotoğrafçılarına güzel fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Birçok fotoğrafçı bu bölgeye gelerek bu güzellikleri arşivlerine ekliyor." dedi.

- "Herkesin buraları görmesi gerekiyor"

Dağların mor renkli karanfillerle kaplanmasının ilgi çekici olduğunu belirten Akkuş, "Bu doğa olayının yaşandığı mevsimde Aras Dağlarına gelip bu anları fotoğraflamak isteyenler oluyor. Biz de bölgenin tanıtımı için bu çiçeklerle ilgili çalışmalar yapıp bölgeyi merak edenleri buralara getirerek gezdiriyoruz. Dağların yeşil ve sarı tonlarıyla birleşen mor renklerini her doğaseverin görmesi gerektiğini düşünüyor ve doğaya ilgi duyan herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Doğa fotoğrafçılarından İlker Gök de yüksek kesimli bölgelerde açan çiçekleri fotoğrafladığını ve Aras Dağlarındaki bu doğa olayından büyük keyif aldığını anlattı.

Bölgede bilinmeyen saklı güzelliklerin bulunduğunu dile getiren Gök, "Dağları kaplayan bu mor çiçekleri görmek bizlere çok büyük keyif verdi." ifadesini kullandı.

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