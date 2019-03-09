HABER

Mor kurdeleli motosikletlerini kadına şiddete karşı sürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen motosiklet sevdalısı kadınlar, motorlarına mor kurdeleler bağlayarak tur attı.

Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen motosiklet sevdalısı kadınlar, motorlarına mor kurdeleler bağlayarak tur attı. Kadınların öncülük ettiği konvoya erkek motosiklet sürücüleri de mor kurdeleler bağlayarak destek verdi.
İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın motosiklet sürücüleri bir araya gelerek kadına şiddete karşı motorlarını sürdü. Kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte motosiklet sevdalısı kadınların yanı sıra erkekler de motorlarına mor kurdeleler bağlayarak Maslak’tan Poyrazköy’e kadar motorlarını sürdü. H.O.G Bosphorus (Harley Owners Group) öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da katılarak destek verdi.

"Dünyanın en özgür ruhlu kadınları öncülüğünde toplumsal bir mesaj vereceğiz"
H.O.G Bosphorus Başkanı Oğuzhan Eryılmaz, kadına şiddete karşı farkındalık için toplandıklarını belirterek, "Motosiklet kullanmak özgürlüktür diyoruz. Biz de bugün dünyanın en özgür ruhlu kadınları öncülüğünde toplumsal bir mesaj vereceğiz. Kadın, toplumun temel bireyidir diyoruz. Çünkü kadın annedir. Kız çocuğunu da erkek çocuğunu da kadın yetiştirir. Kadına şiddet deyince aklımıza ilk önce fiziksel şiddet geliyor ama psikolojik ve ekonomik şiddet de var. Bunların karşısında tabi ki yasal yaptırımlar var, hukuki önlemler var ama daha ahlaklı, eğitimli, vicdanlı bireyler yetiştirerek bu utanç tablosunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Bugün kadın Harleycilerimiz rot kaptanlarımız olacak. Biz de bütün erkekler olarak onların arkasında mor kurdelelerimizle birlikte sürüşümüzü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar asla unutmasın, 6284 hepimizin yaşam şifresi"
Etkinliğe destek vermek amacıyla katılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Dünya Kadınlar Günü’nde yeni kazanacağımız haklarımızı kutlamak için buluşmak isterdik fakat Türkiye’de kadına yönelik şiddetin son aşaması olarak çokça kadın cinayeti işlenmekte. 2018 yılında 440 kadın kardeşimiz erkek şiddeti ile hayatını kaybetti. 2019 yılının ilk 2 ayında 74 kadın kardeşimiz hayatını kaybetti. Dünyanın yarısını oluşturuyoruz biz kadınlar ve yolların yarısını da kullanabilir kadınlar diye düşünüyoruz. O açıdan Harleyci kadın arkadaşlarımızı ayrıca kutlamak isterim. Ayrıca 6284 sayılı ‘Kadınları Şiddetten Koruma’ kanunumuz var. Onunla ilgili olarak da rozetlerimizi taktık. Kadınlar asla unutmasın, 6284 hepimizin yaşam şifresi" şeklinde konuştu.

PARTNEREbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldiEbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon’daKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon’da
Kayıp Buse’nin babası hastaneye kaldırıldıKayıp Buse’nin babası hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.