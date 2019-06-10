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Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:34 | Son Güncelleme

Edirne’de, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Lavanta günleri’ başladı.

Edirne’de, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Lavanta günleri’ başladı. ‘Mor cümbüşle’ hem göze hem de ruha hitap eden lavanta tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü.
Edirne’de tarımsal çeşitliliği arttırmak, ekonomik, tarımsal girdilere katkı sağlamak, verimsiz arazileri değerlendirmek ve tarım odaklı kültürel - gastronomi turizmine destek amacı ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği işbirliğinde, PEREJA katkıları ile 10-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşiyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Lavanta Tarlası’nda düzenlenen etkinliklerde, yüzlerce ziyaretçi mor bahçeleri doldurdu.

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü
2. Edirne Lavanta Tarla Günleri’nde, ‘Edirne Lavanta Kokuyor ’ adlı etkinliklerde lavanta tarlaları adeta fotoğraf stüdyolarına döndü. Gelin damat çiftlerinden, minik çocuklara yüzlerce kişi mor cümbüşüm yaşandığı tarlalara akın etti.

“Hayalimiz Edirne’de lavanta köyleri”
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl lavanta tarla günlerinin ilkini gerçekleştirdiklerini ve yoğun ilginin ardından bu yıl daha geniş kapsamlı bir programla bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler hazırladıklarını söyledi. Bacıoğlu, ileri ki dönemlerde esas hedef ve hayallerinin Edirne’de lavanta köyleri oluşturmak olduğunu kaydetti.

“İnsanlar lavanta koklamaya Edirne’ye geliyor”
Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğer gastronomisinin yanın bir de lavanta günleri ile birlikte agro turizm ile birlikte Edirne’nin tam bir turizm çekim merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.
‘Mor cümbüş’ ile birlikte lavanta tarlalarının hem göze hem de ruha hitap ettiğini dile getiren ziyaretçiler, gün boyu mor tarlaları adeta fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü

Mor tarlalar, fotoğraf stüdyosuna döndü
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