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Mor ve Ötesi ile Ceza, Bursalı müzikseverlerle buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

BİRÇOK ünlü sanatçının yer aldığı Nilüfer Müzik Festivali’nin ikinci gününde Mor ve Ötesi ile rap şarkıcısı Ceza sahne aldı.

Mor ve Ötesi ile Ceza, Bursalı müzikseverlerle buluştu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BİRÇOK ünlü sanatçının yer aldığı Nilüfer Müzik Festivali’nin ikinci gününde Mor ve Ötesi ile rap şarkıcısı Ceza sahne aldı. 12 sanatçı ve grubun sahne aldığı ikinci günde, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de müzik tutkunları ile birlikte Flört konserini izledi.
Nilüfer Belediyesi’nin binlerce sanatseveri, müziğin yıldız isimleri ile Balat Atatürk Ormanı’nda buluşturduğu Nilüfer Müzik Festivali, coşku içinde devam ediyor. 'Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel' sloganıyla düzenlenen festivalde, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Selin Sümbültepe, Son Feci Bisiklet, Gözyaşı Çetesi, Altın Gün, Flört, Ceylan Ertem ve Ah! Kosmos. performanslarıyla herkese eğlenceli anlar yaşattı.
BAŞKAN ERDEM GENÇLERLE FLÖRT'Ü DİNLEDİ
Flört grubunun konseri sırasında festival alanına gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de gençlerle birlikte şarkıları dinledi. Festivalciler de Başkan Turgay Erdem ile hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi. Festivale her yaş grubunun büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Erdem, "Ben de müzik severlerin coşkusuna ortak olamaya geldim" dedi.
CEZA İLE MOR VE ÖTESİ COŞKUYU ARTIRDI
Festivalde dünyaca ünlü Fransız elektro-pop ikilisi Agar Agar en büyük ilgiyi gören gruplar arasındaydı. Agar Agar’ın ardından sahne alan Ceza ile alandaki coşku daha da arttı. Rap müziğin sevilen ismi Ceza, parçalarını binlerce müzik tutkunu ile birlikte söyledi. İkinci gün büyük ilgi gören gruplardan biri de Mor ve Ötesi oldu. Rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca Mor ve Ötesi’nin şarkılarına eşlik eden binlerce kişi, doyasıya eğlendi.
Festival bugün gerçekleştirilecek olan konserlerle sona erecek.

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Mor ve Ötesi ile Ceza, Bursalı müzikseverlerle buluştuMor ve Ötesi ile Ceza, Bursalı müzikseverlerle buluştuMor ve Ötesi ile Ceza, Bursalı müzikseverlerle buluştuMor ve Ötesi ile Ceza, Bursalı müzikseverlerle buluştu

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