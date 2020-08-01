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Mor ve Ötesi'nden bayram konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 01.08.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kerki Solfej tarafından Türkiye’de ilk kez İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da düzenlenen arabalı konserler serisinin 8. performansında, Türk rock müziğinin sevilen ismi “Mor ve Ötesi” sahne aldı.

Mor ve Ötesi'nden bayram konseri

İki buçuk saat süren sahne performansı ile birbirinden güzel parçalarını sevenleri ile beraber seslendiren mor ve ötesi, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

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Çok özel duygular içinde olduğunu belirten mor ve ötesi solisti Harun Tekin; “Herkesi çok iyi gördüm, çok tatlısınız. Aylar sonra ilk konserimiz. Bu paylaştığımız şey bizim için çok özel. Çok güzel bir konser alanı olmuş. Normal zamana dönersek yeniden burada buluşmak isteriz” dedi.

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Sosyal mesafe kurallarının üst seviyede dikkate alındığı etkinlikte, müzik severler gönüllerince eğlendi.

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