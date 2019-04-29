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'Mor Yayla'ya hafta sonu ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, eşsiz manzarası ve mor rengiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, eşsiz manzarası ve mor rengiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ortaya çıkan görsel şöleni izlemek isteyen binlerce kişi çiçeklerin görüleceği son haftada yaylaya akın etti, kemençe ve tulum eşliğinde horon oynayarak eğlendi. İlçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası'nın ilkbaharla 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtü ile kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerin açmasıyla yeşilin birçok tonunu barındıran yayla, 'mavi yıldız' çiçekleriyle renk cümbüşüne dönüştü. Her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği yaylanın mor renge bürünüp, toprağını denize çeviren görüntüsü, yaylayı ziyaret edenleri hayran bıraktı. 'Mavi yıldız' çiçekleriyle mora bürünen yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya tur programları düzenledi. YAYLAYA AKIN ETTİLER Ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesiyle birlikte yayla yolunda araç kuyrukları oluştu. Ziyaretçi akına uğrayan yaylada hafta sonlarını geçirenler, mor çiçeklerle kaplı alanda kemençe ve tulum eşliğinde türkü söyleyip horon oynadı, eşsiz doğa ve manzaranın tadını doyasıya çıkardı. 'Mavi yıldız' çiçeklerini görmek için yaylaya ilgi gösteren aileler de, çim üzerinde piknik yaparken, çocuklar ise uçurtma uçurdu. Yaylayı ilk kez ziyaret eden Büşra Bayrak, “Burası çok güzel bir yayla, ilk defa geliyorum, kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Yaylada çokta fazla bir eksik göremedim zaten, yolu gayet iyi herkesin bir kere gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi. Sabah saatlerinde yaylaya geldiğini belirten Oğuzhan Burgucu, “İlk kez geliyoruz. Ailece buradayız. Hoş bir ortamdayız, mor çiçeklerin zaten bu hafta son haftasıymış. Geldik çayımızı, çorbamızı içtik, ızgara yapacağız. Hava çok güzel eğleniyoruz, aşağıda piknik alanlarında herkes eğleniyor hoş bir ortam herkesi Kadıralak Yaylası’na bekliyoruz" diye konuştu. Eda Dilaver de Kadırılak Yaylası’nın bir doğa harikası olduğunu söyledi. KADIRALAK YAYLASI Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ‘mavi yıldız’ çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' ilan edilmişti. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay göl ile yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.

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