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Moral bulmak için uçağa binmiş! Bursa'daki kazada ölen Burcu Sağlam'la ilgili kahreden detay

04.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam'la ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. 22 yaşındaki genç kadının kazanın yaşandığı gün iş aramak için evden çıktığı , acılı ailenin kızlarının uçağa bindiğinden habersiz olduğu öğrenildi.

Moral bulmak için uçağa binmiş! Bursa'daki kazada ölen Burcu Sağlam'la ilgili kahreden detay

Bursa'da düşen tek motorlu uçak kazasında hayatını kaybeden ve dakikalar önce kokpitte çektiği görüntüler ortaya çıkan 22 yaşındaki Burcu Sağlam'la ilgili yueni detaylar ortaya çıktı. Samsun'dan gelerek 15 yıl önce Bursa'ya yerleşen ailesiyle birlikte yaşayan Sağlam, önce liseyi bıraktı, ardından açıktan bitirdi ve üniversite okumaya karar verdi.Bu arada Sağlam, bir arkadaşıyla kadın kuaförü işletti.

İŞ ARAMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Daha iyi bir kariyer sahibi olmak isteyen Sağlam, 1 Aralık sabahı iş aramaya gittiğini söyleyerek evden çıktı. Sağlam, iş görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine umutsuzluğa kapıldı. Daha önce yine iş için tanıştığı işadamı Hakan Köksal'ı aradı. Sağlam, Köksal'ın bir sertifikayı almak için uçakla Pamukova Havaalanı'na gideceğini öğrendi.

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MORAL BULMAK İÇİN UÇAĞA BİNMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; Genç kız moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söyledi. Evden "İş görüşmesine gidiyorum" diyerek çıkan Sağlam'ın ailesi, kızlarının uçağa bindiğinden habersizdi.

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Yaşanan facianın ardından kaza haberlerini duyan Sağlam ailesi, kızlarının ölüm haberini yetkililerden gelen telefonla öğrendi.

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uçak kazası Bursa

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