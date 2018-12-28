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"Moral Evi"nde ders anlatarak rehabilite oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle alzaymır hastaları için kurduğu merkez, çeşitli etkinliklerle hastaların rehabilitasyonuna destek sağlıyor - Açıldığı günden bu yana Moral Evi'ne devam eden alzaymırlı 71 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Duran Doğan da buradaki arkadaşlarına ders anlatarak hem kendisinin hem de diğer hastaların rehabilitasyonuna katkı sağlıyor - Doğan: "Geçmiş zamanları konuşuyoruz, şimdiki zamanları konuşuyoruz. Bazen geometri dersleri veriyorum ama çok şeyi unutmuşuz. Bildiğimiz kadar yardımcı oluyorum. Çok memnunum. Burada arkadaşlık ve kardeşlik ortamı var"

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle alzaymır hastaları için kurduğu "Moral Evi", çeşitli etkinliklerle hastaların rehabilitasyonuna destek sağlıyor.

Açıldığı günden bu yana merkeze devam eden alzaymırlı 71 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Duran Doğan da buradaki arkadaşlarına ders anlatarak hem kendisinin hem de diğer hastaların rehabilitasyonuna katkı sağlıyor.

Doğan, AA muhabirine, Gaziantep, Kahramanmaraş ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde uzun yıllar sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 4-5 yıldır denge bozukluğu, baş ağrısı, halsizlik, unutkanlık gibi şikayetlerle mücadele ettiğini belirten Doğan, bu nedenle birçok ilaç kullandığını anlattı.

Doğan, yaklaşık 7 ay önce Moral Evi çalışanlarının kendisine ulaştığını ve servisle evinden alarak haftanın belli günlerinde merkeze getirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Buraya gelince hoş bir ortamla karşılaştım. Bize yardım edenlerden Allah razı olsun. Bize çok güzel yaklaştılar. Şimdi eskiye göre rahatım. Burada, boyama, fizik tedavi, zeka oyunları var. Mesleğim icabı öğretmenlik yapıyorum. Türkçe dersinde nasıl konuşmamız gerektiğini anlatıyorum. Geçmiş zamanları konuşuyoruz, şimdiki zamanları konuşuyoruz. Bazen geometri dersleri veriyorum ama çok şeyi unutmuşuz. Bildiğimiz kadar yardımcı oluyorum. Çok memnunum. Burada arkadaşlık ve kardeşlik ortamı var."

- El sanatları, fizik tedavi ve drama terapisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Serdar Tolay da "bugünün vebası" haline gelen alzaymırda bakım ve rehabilitasyonun önemine dikkati çekti.

Merkezde rehabilitasyonu süren Doğan'ın emekli öğretmen olduğunu dile getiren Tolay, "Buraya gelince meslek heyecanıyla, 'Ders vermek istiyorum.' dedi. Biz de sınıf oluşturduk. Şimdi kendisi öğretmen olarak hastalarımıza dersler veriyor. Hayat dersi veriyor, coğrafya ve tarihle ilgili dersler veriyor. Yaşadıklarını, gördüklerini, bu zamana kadar eğittiklerini de örnek göstererek, güzel zaman geçiriyor." dedi.

Tolay, Duran'ın bu sayede hem kendisinin hem de diğer hastaların rehabilitasyonuna fayda sağladığını aktardı.

Moral Evi'nde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı ile çalıştıklarını ifade eden Tolay, başvuran hastaları, "tanı almış" olsalar bile üniversiteye yönlendirdiklerini ve buradan verilecek rapora göre merkeze kabul ettiklerini söyledi.

- "Evreler arasındaki geçiş süreci uzadı"

Tolay, merkezde bugüne kadar yaklaşık 75 alzaymır hastasını rehabilite ettiklerini belirterek, "Şu anda da 41 hastamızın rehabilitasyonu sürüyor. Hastalarımıza el sanatları, fizik tedavi, zeka oyunları, müzik ve drama atölyelerimizde terapiler yapılıyor. Bu terapilerle büyüklerimizin sağlıklı yaşlanmalarını, hayatlarını sağlıklı idame ettirmelerini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Merkeze birinci ve ikinci evredeki hastaları kabul ettiklerine değinen Tolay, amaçlarının, uyguladıkları terapilerle evreler arasındaki geçiş süresini mümkün olduğunca uzatmak olduğunu vurguladı.

Tolay, hastaların merkezde görevli psikolog ve sosyologlarca haftalık olarak değerlendirildiğini belirterek, 7 ayda hastaların evreler arasındaki geçiş sürecinin yüzde 70 uzadığını tespit ettiklerini bildirdi.

Merkezde hasta yakınlarına da eğitimler verdiklerini anlatan Tolay, "Kaliteyi daha da artırarak hizmete devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde en az böyle 2 merkez daha kurulmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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Alzaymır Büyükşehir Belediyesi Emekli öğretmen Gaziantep Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Serdar Tolay Moral Evi

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