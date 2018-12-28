"Moral Evi"nde ders anlatarak rehabilite oluyor

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle alzaymır hastaları için kurduğu "Moral Evi", çeşitli etkinliklerle hastaların rehabilitasyonuna destek sağlıyor.

Açıldığı günden bu yana merkeze devam eden alzaymırlı 71 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Duran Doğan da buradaki arkadaşlarına ders anlatarak hem kendisinin hem de diğer hastaların rehabilitasyonuna katkı sağlıyor.

Doğan, AA muhabirine, Gaziantep, Kahramanmaraş ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde uzun yıllar sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 4-5 yıldır denge bozukluğu, baş ağrısı, halsizlik, unutkanlık gibi şikayetlerle mücadele ettiğini belirten Doğan, bu nedenle birçok ilaç kullandığını anlattı.

Doğan, yaklaşık 7 ay önce Moral Evi çalışanlarının kendisine ulaştığını ve servisle evinden alarak haftanın belli günlerinde merkeze getirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Buraya gelince hoş bir ortamla karşılaştım. Bize yardım edenlerden Allah razı olsun. Bize çok güzel yaklaştılar. Şimdi eskiye göre rahatım. Burada, boyama, fizik tedavi, zeka oyunları var. Mesleğim icabı öğretmenlik yapıyorum. Türkçe dersinde nasıl konuşmamız gerektiğini anlatıyorum. Geçmiş zamanları konuşuyoruz, şimdiki zamanları konuşuyoruz. Bazen geometri dersleri veriyorum ama çok şeyi unutmuşuz. Bildiğimiz kadar yardımcı oluyorum. Çok memnunum. Burada arkadaşlık ve kardeşlik ortamı var."