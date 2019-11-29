Morales, Arjantinli grubun Santa Cruz'da durdurulmasını kınadı

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya'daki insan hakları durumunu araştırmak isteyen Arjantinli bir grubun havaalanında alıkonulmasını kınadı.

Eski Devlet Başkanı Morales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "14 kişilik Arjantinli grup darbeciler tarafından alıkonuldu ve polis tarafından sorgulandı. Ülkedeki insan hakları durumunu araştırmak üzere La Paz'a girişlerine izin verilmesini talep ediyoruz. Bu faşist diktatörlüğün otoriterliğinin kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, grup da Twitter'dan, Santa Cruz'da polisin kendilerini yasa dışı şekilde sorgulayarak "gözdağı" vermeye çalışmasına karşın, insan haklarını savunmak için La Paz'a vardıklarını duyurdu.

Arjantinli avukat Juan Grabois'in öncülük ettiği, kendilerine Bolivya Halkıyla Dayanışma Arjantin Heyeti adını veren 14 kişilik bir grup, Bolivya'daki insan hakları durumunu araştırmak üzere Arjantin'den Bolivya'ya gitmek üzere yola çıkmıştı.

Grup, Bolivya'nın Santa Cruz eyaletine ulaştığında, sözlü ve ufak çaplı fiili saldırılara maruz kalmış ve gruptan bazı kişiler polis tarafından sorgulanmıştı.