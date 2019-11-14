Morales: "Bazı milletvekilleri meclise alınmadı"

PUERTO ESCONDIDO (AA) - Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bazı sosyalist milletvekillerinin meclise girmesinin engellendiğini belirtti.

Morales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, halkın milletvekilleri acımasızca baskı altına alındılar ve meclise girmeleri engellendi. Irkçı ve faşist darbe kanunsuzluğa saplanıyor." ifadelerini kullandı.

Kendisine karşı direnişin ABD'den gelen ekonomik ve siyasi bir komplo olduğuna inandığını vurgulayan Morales, "La Paz, bana yapılan darbeyi kınayan insanları baskı altına almak için asker ve polis bölgesi haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya Ulusal Televizyonunda yayımlanan bir videoda, başkent La Paz'da polisin Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi'nden (MAS) bazı milletvekillerinin meclis binasına girişini engellediği görülüyor.

Bu arada, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmesi üzerine Morales yanlıları, Anez'e istifa çağrısında bulunarak La Paz'da protesto gösterileri düzenledi.