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Morales: "Bazı milletvekilleri meclise alınmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:56 | Son Güncelleme

Morales: "Bazı milletvekilleri meclise alınmadı"

PUERTO ESCONDIDO (AA) - Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bazı sosyalist milletvekillerinin meclise girmesinin engellendiğini belirtti.

Morales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, halkın milletvekilleri acımasızca baskı altına alındılar ve meclise girmeleri engellendi. Irkçı ve faşist darbe kanunsuzluğa saplanıyor." ifadelerini kullandı.

Kendisine karşı direnişin ABD'den gelen ekonomik ve siyasi bir komplo olduğuna inandığını vurgulayan Morales, "La Paz, bana yapılan darbeyi kınayan insanları baskı altına almak için asker ve polis bölgesi haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya Ulusal Televizyonunda yayımlanan bir videoda, başkent La Paz'da polisin Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi'nden (MAS) bazı milletvekillerinin meclis binasına girişini engellediği görülüyor.

Bu arada, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmesi üzerine Morales yanlıları, Anez'e istifa çağrısında bulunarak La Paz'da protesto gösterileri düzenledi.

Morales, önceki gün sığınma talebinde bulunduğu Meksika'ya gidişinden önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bolivya'ya "daha güçlü ve enerjik" döneceğini kaydetmişti.

Eski Devlet Başkanı, Meksika'ya varmasının ardından, "Eğer halkım isterse geri gitmeye hazırız. Er ya da geç Bolivya'yı yatıştırmak için döneceğiz." açıklamasını yapmıştı.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından, muhalif Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bolivya Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales Jeanine Anez Morales

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