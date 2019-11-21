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Morales: Geçici hükümet güvence verirse Bolivya’ya dönmek istiyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 12:03 | Son Güncelleme

Görevinden zorla istifa ettirilen Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, geçici hükümetin güvence vermesi durumunda ülkesi Bolivya’ya dönmek istediğini söyledi.

Meksika, (DHA)- Görevinden zorla istifa ettirilen Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, geçici hükümetin güvence vermesi durumunda ülkesi Bolivya’ya dönmek istediğini söyledi.

Ülkede yapılan seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla başlayan sokak gösterilerinin ardından ordu tarafından görevinden zorla istifa ettirilen Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, Rus medya kuruluşu Sputnik’e açıklamalarda bulundu. Geçici hükümetin güvence vermesi durumunda Bolivya’ya dönmek istediğini söyleyen Morales, “ABD’nin Bolivya’ya dönüşüme karşı olduğu söylendi. Bana gelince, en kısa sürede geri dönmek istiyorum. Fiili hükümetin bize garanti vermesini bekliyoruz. Bana bir şey olursa, geçici hükümet bundan sorumlu olacak "dedi.

‘ULUSLARARASI NORMLAR HER TÜRLÜ YASANIN ÜZERİNDEDİR’

Geçtiğimiz hafta geçici hükümet Başkanı Jeanine Anez tarafından çıkarılan; ordu mensuplarının ve polislerin protesto olaylarına müdahalelerinin soruşturulmasını engelleyen yasaya tepki gösteren Morales, “Uluslararası normlar her türlü yasanın ve kararnamenin üzerindedir. Silahlı kuvvetlerin sorumluluktan kaçamayacağını söylemek isterim. Bolivya’da insanlığa karşı suçlar işleniyor” dedi.

‘BARIŞ İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM’

Morales, Bolivya’nın barışının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, “ABD ve geçici Bolivya hükümeti benden korkuyorsa, gelecek seçimlerde gerekirse aday olmam. Barış için yapabileceğim bir şey varsa, her şeyi yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

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