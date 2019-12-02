Morales, Meksika lideri Obrador'a desteğinden ötürü teşekkür etti

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica ettiği Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a, Bolivya halkı ile dayanışması ve kendisine desteğinden ötürü teşekkür etti.

Morales, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımladığı mesajda, Obrador'un dün kendisi hakkında yaptığı destek konuşması nedeniyle minnettarlığını belirterek, "Devlet Başkanı Obrador'a ve Meksika halkına, Bolivya halkına gösterdikleri dayanışma ve bölgesel demokrasiye desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Meksika'nın diplomatik geleneği bizim için örnektir, insanlık ve kardeşlik timsalidir." ifadelerini kullandı.

Obrador, başkanlık görevine gelişinin birinci yıldönümü vesilesiyle başkent Meksiko'da düzenlediği mitingde, "Morales yalnızca bizim kardeşimiz değil, aynı zamanda Meksika halkının ve özellikle yerli halkların da hak temsilcisidir. Bu, onu bizim gönlümüzde iki kat meşru kılar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Morales'in askeri darbe kurbanı olduğunu ifade eden Obrador, "Demokrasiye evet, militarizme hayır diyoruz." ifadesini kullanmıştı.