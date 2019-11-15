Morales'den BM ve Katolik Kilisesi'ne arabulucuk çağrısı

MEKSİKO/LA PAZ (AA) - Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, Birleşmiş Milletler (BM) ve Papa Franciscus'a ülkesinde yaşanan siyasi kriz için ara bulucuk etmeleri çağrısında bulundu.

Morales, Meksika'da Associated Press Ajansı ile yaptığı söyleşide, Bolivya yasama meclisi henüz istifasını kabul etmediğinden hala ülkesinin devlet başkanı olduğunu belirterek "Meclis istifayı ya kabul ya da reddetmeli. Kabul etmez ya da reddetmezlerse hala devlet başkanı olduğumu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

İltica talebini kabul eden Meksika'dan Bolivya'ya, ülkesinde uzlaşmaya katkı sağlaması halinde geri döneceğini dile getiren Morales, BM'ye inancının yüksek olduğunu, "uluslararası teşkilatın, belki Katolik Kilisesi eşliğinde, gerekirse Papa Franciscus ile kolaylaştırıcı bir görev değil arabuluculuk yapmasını" arzu ettiğini söyledi.

Evo Morales, Bolivya ordusu içinde bazı askerlerin kendisini istifaya zorlayan subaylara karşı "ayaklanma" planladığı yönünde bilgi aldığını belirtirken, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın "ihaneti karşısında hayrete düştüğünü" kaydetti.