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Morales’i istifaya zorlayan komutan konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 15:20 | Son Güncelleme

Bolivya’da eski Devlet Başkanı Evo Morales’i istifaya zorlayan general, "Bu nasıl bir askeri darbe olabilir?

Bolivya’da eski Devlet Başkanı Evo Morales’i istifaya zorlayan general, "Bu nasıl bir askeri darbe olabilir? Ben devlet başkanı olmadım ki" diyerek kendini savundu.
Bolivya’da üst düzey komutanları ve en yüksek rütbeli polis şefini de alarak eski Devlet Başkanı Evo Morales’e istifa çağrısı yapan eski Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman sessizliğini bozdu. Kaliman, “Silahlı Kuvvetler, devlet tehlikede ise istifa önerme gücüne sahiptir” dedi. Kaliman, istifaya zorladığı Morales’e ülkenin yaşadığı toplumsal karışıklığın ortasında yaptığı istifa teklifinin askeri darbe olmadığını iddia etti. Kaliman açıklamasında, “Bu nasıl bir askeri darbe olabilir? Devlet başkanı olmadım. Ayrıca askeri rütbesi olan hiç kimse de devlet başkanı olarak göreve gelmedi” ifadelerini kullandı.

Kaliman: "Askeri sokağa indirmedim"
Morales’e istifa önerme yetkisinin olduğunu ve bunun Silahlı Kuvvetler Yasası’na dayandığını iddia eden Kaliman, “Silahlı Kuvvetler, ilgili makamlara bu tür öneriler getirebilir. Özellikle de devlet tehlikede ise. Sadece bir açıklama yaptım. Askeri sokağa indirmedim. Tanklarla tehdit etmedim. Saraya gitmedim. Aslında yasa bize bu konuda izin veriyor” dedi. Kaliman ayrıca, Morales istifa etmeseydi ülkede daha fazla ölüm yaşanacağını da öne sürdü.
Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez tarafından 13 Kasım’da görevden alınan Kaliman, kendisine yönelik şikayette bulunmak isteyenlere karşı haklarını savunmak için ülkede kalacağını açıkladı.

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