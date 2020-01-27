Morales'in Devlet Başkanı Adayı Arce'den seçimle ilgili açıklama:

Bolivya'da mayıs ayında düzenlenecek genel seçimlerde eski Devlet Başkanı Evo Morales'in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisinin (MAS) Devlet Başkanı Adayı Luis Arce, "Bolivya'da şu anki durum, seçim kampanyası yürütmek için uygun değil ancak biz seçimlere katılacağız çünkü Bolivya halkının elindeki tek seçenek bu." dedi.

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales ve Arce, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basın toplantısı düzenledi.

Arce, Morales'in istifa ettirilmesi sürecini "darbe" olarak nitelendirerek "Bolivya'daki seçim kampanyası yapmak için şartlar mevcut değil. Partililerimiz baskıya, şantaja maruz kaldı, korkutuldu. İfade özgürlüğü yok ve basın sansürlenmiş durumda." diye konuştu.

Yarın Bolivya'ya döneceğini belirten Arce, "Tarafsızlığını garanti eden ülkelerden sadece oylama sırasında değil, seçim süreci boyunca hazır bulunmalarını isteyeceğiz. Bolivya'da şu anki durum, seçim kampanyası yürütmek için uygun değil ancak biz seçimlere katılacağız çünkü Bolivya halkının elindeki tek seçenek bu." diye konuştu.