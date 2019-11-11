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Morales'in istifasına tepkiler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 15:47 | Son Güncelleme

Amerikalı eski senatör Mike Gravel: - "Bolivya'da kazanan gücü tebrik ediyorum, @CIA!" - ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyesi Ilhan Omar: - "Bir ülkede devlet başkanı ordu tarafından kovuluyorsa buna darbe denir. Bolivyalılar bağımsız ve adil seçimleri hak ediyor" - Nikaragua hükümeti: - "Anayasayı, kanunları ve ulusların demokratik hayatını yöneten kurumsallığı görmezden gelen faşist uygulamaları reddettiğimizi ve tanımadığımızı ifade ediyoruz"

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmek zorunda kalmasına ABD, Brezilya ve Nikaragua'dan tepkiler geldi.

ABD'nin eski Alaska Senatörü Mike Gravel, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmek zorunda kalmasının ardından, ülkedeki gelişmelerde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) parmağı olduğuna işaret etti.

Gravel, Twitter hesabından "Bolivya'da kazanan gücü tebrik ediyorum, @CIA!" paylaşımında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyesi Ilhan Omar da Twitter'da yaptığı paylaşımda, Amerikalı vekillere Bolivya'daki siyasi şiddete kati suretle karşı çıkmaları çağrısı yaptı.

Omar, "Bir ülkede devlet başkanı ordu tarafından kovuluyorsa buna darbe denir. Bolivyalılar bağımsız ve adil seçimleri hak ediyor." ifadesini kullandı.

- Brezilya

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Morales'in istifa etmek zorunda kalmasında Bolivya'nın gelir düzeyi yüksek kesiminin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Lula da Silva, Twitter hesabından, "Bolivya'da hükümet darbesi olduğunun ve dost @evoespueblo (Evo Morales'in) istifa etmeye zorlandığının haberini aldım. Ne yazık ki Latin Amerika'da demokrasiyle ve yoksulların da olduğu toplumsal kapsayıcılıkla nasıl yaşanacağını bilmeyen gelir düzeyi yüksek bir grup var." açıklamasında bulundu.

Nikaragua hükümetinden yapılan açıklamada da "Bolivya'daki darbenin şiddetle kınandığı" vurgulandı.

Açıklamada, "Anayasayı, kanunları ve ulusların demokratik hayatını yöneten kurumsallığı görmezden gelen faşist uygulamaları reddettiğimizi ve tanımadığımızı ifade ediyoruz." ifadesine yer verildi.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.

İstifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Twitter'dan, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyor. Askerler, başkanlık uçağına el koydu." paylaşımında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bolivya brezilya Nikaragua

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