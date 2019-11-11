Morales'in istifasına tepkiler sürüyor

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmek zorunda kalmasına ABD, Brezilya ve Nikaragua'dan tepkiler geldi.

ABD'nin eski Alaska Senatörü Mike Gravel, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmek zorunda kalmasının ardından, ülkedeki gelişmelerde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) parmağı olduğuna işaret etti.

Gravel, Twitter hesabından "Bolivya'da kazanan gücü tebrik ediyorum, @CIA!" paylaşımında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyesi Ilhan Omar da Twitter'da yaptığı paylaşımda, Amerikalı vekillere Bolivya'daki siyasi şiddete kati suretle karşı çıkmaları çağrısı yaptı.

Omar, "Bir ülkede devlet başkanı ordu tarafından kovuluyorsa buna darbe denir. Bolivyalılar bağımsız ve adil seçimleri hak ediyor." ifadesini kullandı.

- Brezilya

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Morales'in istifa etmek zorunda kalmasında Bolivya'nın gelir düzeyi yüksek kesiminin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Lula da Silva, Twitter hesabından, "Bolivya'da hükümet darbesi olduğunun ve dost @evoespueblo (Evo Morales'in) istifa etmeye zorlandığının haberini aldım. Ne yazık ki Latin Amerika'da demokrasiyle ve yoksulların da olduğu toplumsal kapsayıcılıkla nasıl yaşanacağını bilmeyen gelir düzeyi yüksek bir grup var." açıklamasında bulundu.