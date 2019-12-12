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Morales'ten, Arjantin ve Meksika'ya teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 22:14 | Son Güncelleme

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanlığından istifa eden Evo Morales: - "Arjantin'den en mütevazi insanlar için savaşmaya devam edeceğim. Mutlu ve güçlüyüm" - "(Meksika) Başkan Obrador'a ve hükümetine hayatımı kurtardığı ve bizi koruduğu için sonsuza dek minnettar olacağım"

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanlığından istifa ederek Meksika'ya ve ardından bugün Arjantin'e iltica eden Evo Morales, bu ülkelere teşekkür etti.

Morales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arjantin'den en mütevazi insanlar için savaşmaya devam edeceğim. Mutlu ve güçlüyüm." ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a ve hükümetine hayatını kurtardığı için minnettar olduğunu dile getiren Morales, istifa ettikten sonra ailesiyle Meksika'da kaldığı süre içerisinde kendini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Morales, Meksika ve Arjantin'in destek ve dayanışmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir ay önce kardeş ülke Meksika'ya geldim. Üzgün ve kırgındım ancak Meksika hükümeti sayesinde ailem ve ben kendimizi evimizde gibi hissettik. Başkan Obrador'a ve hükümetine hayatımı kurtardığı ve bizi koruduğu için sonsuza dek minnettar olacağım. Şimdi Arjantin'deyim. Sizleri temin ederim ki vatan için buradan savaşmaya devam edeceğim. Mutlu ve güçlüyüm. Arjantin ve Meksika'ya dayanışmalarından ötürü teşekkür ediyorum."

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola, Evo Morales'in sığınmacı olarak bugün Arjantin'e geldiğini açıklamıştı.

Sola, telefonla katıldığı TN televizyonundaki programda, Morales ve beraberindekilere ilişkin, "Ülkeye giriş yapabilmeleri için kendilerine iltica hakkı verildi ancak şu anda sığınmacı statüsüne geçmek için gerekli işlemleri yapıyorlar ki bu farklı bir durum. İltica ile sığınma arasındaki fark, sığınma hususunda bazı şartlar var, ilticada böyle bir durum söz konusu değil." demişti.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Muhalefetin baskısı ve ordunun isteğiyle Morales devlet başkanlığı görevini bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisinin Başkan Yardımcısı muhalif Anez, geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

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