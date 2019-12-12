Morales'ten, Arjantin ve Meksika'ya teşekkür

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanlığından istifa ederek Meksika'ya ve ardından bugün Arjantin'e iltica eden Evo Morales, bu ülkelere teşekkür etti.

Morales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arjantin'den en mütevazi insanlar için savaşmaya devam edeceğim. Mutlu ve güçlüyüm." ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a ve hükümetine hayatını kurtardığı için minnettar olduğunu dile getiren Morales, istifa ettikten sonra ailesiyle Meksika'da kaldığı süre içerisinde kendini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Morales, Meksika ve Arjantin'in destek ve dayanışmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir ay önce kardeş ülke Meksika'ya geldim. Üzgün ve kırgındım ancak Meksika hükümeti sayesinde ailem ve ben kendimizi evimizde gibi hissettik. Başkan Obrador'a ve hükümetine hayatımı kurtardığı ve bizi koruduğu için sonsuza dek minnettar olacağım. Şimdi Arjantin'deyim. Sizleri temin ederim ki vatan için buradan savaşmaya devam edeceğim. Mutlu ve güçlüyüm. Arjantin ve Meksika'ya dayanışmalarından ötürü teşekkür ediyorum."