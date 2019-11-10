Morales’ten Başkanlık Seçimini Tekrar Etme Sözü

Muhaliflerin ve sendikaların istifa baskısı altındaki Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, 20 Ekim’de yapılan tartışmalı seçimin yenilenmesi kararını aldı.

Seçimleri denetleyen Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Pazar günü bir rapor yayımlamış, Morales’in kazandığı seçimde bir dizi usulsüzlüğün tespit edildiğini bildirmişti.

Seçimin ardından ülke genelinde Morales’e karşı büyük protesto gösterileri düzenleniyor ve şiddet olayları yaşandığına dair haberler basına yansıyor.

OAS raporunda Ekim ayında yapılan seçimin iptal edilmesi çağrısı yaptı ve sistemin manipüle edildiği, bunun da Morales’in seçim galibiyetine gölge düşürdüğü ifadesini kullandı. 2006 yılında göreve gelen Bolivya’nın ilk yerli kökenli lideri Morales, rakibi Carlos Mesa karşısında yüzde 10 farkla galibiyet elde etmişti.

Başkent La Paz’da bir basın toplantısı düzenleyen Morales, yolsuzluk iddialarının ardından seçim kurulunu değiştireceğini açıkladı. Seçimler sırasında oy verme işlemine getirilen nedensiz bir duraksama kurulun sert şekilde eleştirilmesine neden olmuştu.