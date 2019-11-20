Morales'ten orduya halka silah doğrultulmaması çağrısı

Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, silahlı kuvvetlere halka silah doğrultmama çağrısı yaparak, "Silahlı Kuvvetler, önceden hazırlanmış bir hükümeti desteklemek için halkın kanıyla onurunu lekelememelidir." dedi.

Ordunun baskısıyla istifası sonrası Meksika'ya iltica eden Morales, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Vatansever ve milliyetçi askerlerden, halkın mücadelesiyle kazanılan kaynaklarla temin edilen silah ve mühimmatı Bolivyalı kardeşlerimize karşı kullanmamalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Morales paylaşımlarında geçici devlet başkanlığına getirilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez ve muhalefetin başkan adayı, eski Devlet Başkanı Carlos Mesa'yı eleştirdi.

- "Bu geçiş hükümeti değil hazırlanmış hükümet"

Anez hükümetinin meşruiyetinin olmadığını savunan Morales, "Bolivya halkı ve işçileri, bu geçiş hükümeti değil hazırlanmış bir hükümettir. Baskılarla Bolivyalı kardeşlerimizi öldürüyorlar. Bu, devrimimize müdahale eden bir vatana ihanet hükümetidir. Diktatörlük zamanlarında birlik içinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.