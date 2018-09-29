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Moralsiz Manisaspor Sakarya'yı konuk edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona eski futbolcusu Iwanski'ye olan 411 bin Euro borcu yüzünden FIFA'nın kestiği 6 puan silme cezasıyla başlayan, 4 haftada hiç puan alamayan ve son olarak mali kriterleri yerine getiremediği için Ulusal Kulüp Lisans Kurulu kararıyla da 3 puanı silinen Manisaspor, yarın Sakaryaspor'u konuk edecek.

MANİSA, (DHA) -
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona eski futbolcusu Iwanski'ye olan 411 bin Euro borcu yüzünden FIFA'nın kestiği 6 puan silme cezasıyla başlayan, 4 haftada hiç puan alamayan ve son olarak mali kriterleri yerine getiremediği için Ulusal Kulüp Lisans Kurulu kararıyla da 3 puanı silinen Manisaspor, yarın Sakaryaspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Hakan Ergin'in yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kaybedilen Altındağ Belediyespor maçında kırmızı kart gören Ayberk forma giyemeyecek.
Alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Erkan Aslan'ın yerine göreve getirilen Kazım Akgün ilk kez takımının başında sahaya çıkacak. Son gelen ceza ile birlikte -9 puana düşen sonuncu Manisaspor'da moraller bozulurken, Kazım Akgün silinen puanları maçları kazanarak telafi etmek zorunda olduklarını söyledi. Taraftarın büyük desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatan Akgün, "Biz Maninaspor sevdalısıyız. Şartlar ne olursa olsun bu girdaptan çıkacağımıza inanıyorum. Sakaryaspor'u yenerek üzerimizdeki kara bulutları dağıtacağız" cümlelerini kullandı.

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