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“Morarıp Kızaran Ayak Parmakları Gizli Virüs Belirtisi Olabilir”

01.05.2020 23:23 | Son Güncelleme

Corona virüsünde ateş, kuru öksürük, tat ve koku kaybı gibi belirtiler bugüne dek bilinenler arasındayken, bu belirtiler arasına şimdi bir yenisi katıldı: Ayak parmaklarında soğuk yanığına benzeyen tuhaf kızarıklık ve lekeler

“Morarıp Kızaran Ayak Parmakları Gizli Virüs Belirtisi Olabilir”

Corona virüsünün yaygın bilinen belirtileri mevsimsel grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonuna benziyor. Ancak virüse vücudun nasıl tepkiler verdiğine dair her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Ateş, kuru öksürük, tat ve koku kaybı gibi belirtiler bugüne dek bilinenler arasındayken, bu belirtiler arasına şimdi bir yenisi katıldı: Ayak parmaklarında soğuk yanığına benzeyen tuhaf kızarıklık ve lekeler. ABD’de bazı dermatologlar, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) listesinde Corona virüsü belirtileri arasında yer almayan bu durumun da dahil edilerek hastalara test yapılması için yeterli olması gerektiğini savunuyor.

Massachusetts Hastanesi Küresel Sağlık ve Dermatoloji Direktörü ve Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Dr. Esther Freeman, virüslerin deride kızarıklık yapabileceğini söylüyor. Dr. Freeman, normalde ıslak çoraplarla soğukta kalmış birinde görülebilecek deri reaksiyonlarının evlerinde karantinadaki insanlarda görülmeye başladığını söylüyor. Amerikan CBS televizyonuna konuşan doktor bu şaşkınlığını, “Son iki haftada tüm kariyerim boyunca görmediğim kadar ayak parmağı muayene ettim” sözleriyle vurguluyor.

“COVID ayak parmakları” adı verilen semptomun hem yetişkin hem de çocuklarda görüldüğünü söyleyen Freeman, kimi zaman diğer virüs belirtileriyle birlikte, kimi zaman sadece ayak parmaklarında soğuk yanığına benzer kızarıklık şeklinde tek başına görüldüğünü söylüyor. Derideki tuhaf belirtilerin genelde tedaviye gerek olmadan birkaç haftada kaybolduğunu da belirtiyor. Dr. Freeman, ayak parmaklarındaki bu olağan dışı durumdan başka hayati bir semptom göstermeyenlerin panik yapmaması uyarısında da bulunuyor.

Amerikan Dermatoloji Akademisi’nin Nisan ayında yayınladığı raporda İspanya, Belçika ve İtalya’da da Corona virüsüne yakalanan hastaların ayak parmaklarında görülen ağrılı lezyonlarda artışa dikkat çekiliyor. Ancak vakaların bu semptomlar dışında genel olarak sağlıklı olması ve testlere erişimin sınırlı olması nedeniyle hastaların enfekte olup olmadığı bilinmiyor.

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