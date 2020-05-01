“Morarıp Kızaran Ayak Parmakları Gizli Virüs Belirtisi Olabilir”

Corona virüsünün yaygın bilinen belirtileri mevsimsel grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonuna benziyor. Ancak virüse vücudun nasıl tepkiler verdiğine dair her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Ateş, kuru öksürük, tat ve koku kaybı gibi belirtiler bugüne dek bilinenler arasındayken, bu belirtiler arasına şimdi bir yenisi katıldı: Ayak parmaklarında soğuk yanığına benzeyen tuhaf kızarıklık ve lekeler. ABD’de bazı dermatologlar, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) listesinde Corona virüsü belirtileri arasında yer almayan bu durumun da dahil edilerek hastalara test yapılması için yeterli olması gerektiğini savunuyor.

Massachusetts Hastanesi Küresel Sağlık ve Dermatoloji Direktörü ve Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Dr. Esther Freeman, virüslerin deride kızarıklık yapabileceğini söylüyor. Dr. Freeman, normalde ıslak çoraplarla soğukta kalmış birinde görülebilecek deri reaksiyonlarının evlerinde karantinadaki insanlarda görülmeye başladığını söylüyor. Amerikan CBS televizyonuna konuşan doktor bu şaşkınlığını, “Son iki haftada tüm kariyerim boyunca görmediğim kadar ayak parmağı muayene ettim” sözleriyle vurguluyor.