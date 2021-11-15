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Morgan Stanley'den Metaverse'e destek

15.11.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi olarak bilinen Morgan Stanley, metaverse'i bir sonraki büyük yatırım teması olarak gördüğünü duyurdu. Şu sıralar tüm gözler bu yeni teknolojiye çevrildi.

Morgan Stanley'den Metaverse'e destek

Esasında merkezsiz bir sanal dünya yaratmayı planlayan Metaverse için çok farklı yatırım planları var. Mesela Facebook kendi cihazları ile yeni ve üç boyutlu bir sanal dünya yaratmak istiyor. Blockchain teknolojisi ise bu alandaki ödeme yöntemlerini belirleyebilir.

Microsoft, Facebook ve birçok şirket şu sıralar yeni teknolojiye kafayı takmış gibi görünüyor. Morgan Stanley CFA’sı Edward Stanley ise son derece çarpıcı açıklamalara yer verdi.

METAVERSE TEMELDEN DEĞİŞTİREBİLİR

Stanley'e göre bu yeni teknoloji, başka insanlarla sosyalleştiğimiz ortamı temelden değiştirebilir. Zaten Facebook tarafından açıklanan amaç tam olarak bu yöndeydi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları içerisinde yer alan Facebook kendi ismini bile sırf bu teknoloji için değiştirdi. Şu anda Facebook değil de Meta ismi kullanılıyor. Kısacası şirket bu teknolojiye ne kadar çok değer verdiğini göstermiş oldu.

Her ne kadar bu teknoloji henüz yeni olsa bile yine de çok fazla destekçi buldu. Microsoft gibi bir dev şirketin bile destekte bulunması konuyu bambaşka bir yere taşıdı. Peki Metaverse evreni hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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