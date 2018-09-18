Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Yetkililer, Guadalajara kentindeki kiralık konteyneri başka bir yere nakletmeyi planladıklarını söyledi.
Jose Luis Tovar adlı bir mahalle sakini, "Mahallemizde bir sürü çocuk var. Hepimiz hasta olabiliriz" dedi.
Meksika yasaları uyarınca cinayet kurbanlarının cesetleri yakılamıyor.
Yerel yetkililer, ülkede son zamanlarda büyüyen şiddet dalgasında cesetlerin muhafazası için uzun vadeli çözümler aradıklarını söylüyor.
Jalisco Adli Tıp Kurumu Başkanı Luis Octavio Cotero, "Mezarlıklarda cesetleri gömebileceğimiz yer kalmadı" dedi. Cotero, 800 cesedin gömüleceği yeni bir mezarlık yapılacağını açıkladı.
2006'DAN BU YANA 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Soğutuculu konteyner daha önce kentin dış mahallelerindeki bir deponun yakınlarına park edilmişti. Ancak iki hafta sonra mahalle sakinlerinin kokudan şikayet etmesi ve sineklerin doluşması nedeniyle konteynerin yeri değiştirildi. Fakat konteynerin yeni yerinde de şikayetler başladı ve mahalle sakinleri hafta sonunda protesto eylemi yaptı.**
Meksika'da hükümetin örgütlü suça karşı savaş ilan ettiği Aralık 2006'dan bu yana şiddet olaylarında 200 bin'den fazla kişi öldü ya da kayboldu.
En fazla şiddet olayı geçen yıl yaşandı. 2017'de 25 bin'den fazla kişi öldürüldü. Ölenlerin üçte ikisinin örgütlü suç kurbanı olduğu belirtiliyor.
3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin
Bakan açıkladı: İdlib'e asker takviyesi lazım
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
Genetik bozukluk bir köyü kör etti
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum