HABER

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

18.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde, morglarda yer kalmaması nedeniyle en az 100 cesedin bir konteynerde tutulması, kokundan rahatsız olan bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Yetkililer, Guadalajara kentindeki kiralık konteyneri başka bir yere nakletmeyi planladıklarını söyledi.

Jose Luis Tovar adlı bir mahalle sakini, "Mahallemizde bir sürü çocuk var. Hepimiz hasta olabiliriz" dedi.

Meksika yasaları uyarınca cinayet kurbanlarının cesetleri yakılamıyor.

Yerel yetkililer, ülkede son zamanlarda büyüyen şiddet dalgasında cesetlerin muhafazası için uzun vadeli çözümler aradıklarını söylüyor.

Jalisco Adli Tıp Kurumu Başkanı Luis Octavio Cotero, "Mezarlıklarda cesetleri gömebileceğimiz yer kalmadı" dedi. Cotero, 800 cesedin gömüleceği yeni bir mezarlık yapılacağını açıkladı.

2006'DAN BU YANA 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Soğutuculu konteyner daha önce kentin dış mahallelerindeki bir deponun yakınlarına park edilmişti. Ancak iki hafta sonra mahalle sakinlerinin kokudan şikayet etmesi ve sineklerin doluşması nedeniyle konteynerin yeri değiştirildi. Fakat konteynerin yeni yerinde de şikayetler başladı ve mahalle sakinleri hafta sonunda protesto eylemi yaptı.**

Meksika'da hükümetin örgütlü suça karşı savaş ilan ettiği Aralık 2006'dan bu yana şiddet olaylarında 200 bin'den fazla kişi öldü ya da kayboldu.

En fazla şiddet olayı geçen yıl yaşandı. 2017'de 25 bin'den fazla kişi öldürüldü. Ölenlerin üçte ikisinin örgütlü suç kurbanı olduğu belirtiliyor.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasatDünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat
Bakan açıkladı: İdlib'e asker takviyesi lazımBakan açıkladı: İdlib'e asker takviyesi lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika şiddet dalgası ceset konteyner MORG Jalisco Adli tıp

En Çok Okunan Haberler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat

Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat

Bakan açıkladı: İdlib'e asker takviyesi lazım

Bakan açıkladı: İdlib'e asker takviyesi lazım

Kol kaslarını büyütmek için bakın bu kez ne yaptı

Kol kaslarını büyütmek için bakın bu kez ne yaptı

Mangkhut tayfunu Filipinler'de 74 can aldı

Mangkhut tayfunu Filipinler'de 74 can aldı

Genetik bozukluk bir köyü kör etti

Genetik bozukluk bir köyü kör etti

İğneli meyve terörü: Sapıklar bu kez elmalara dadandı

İğneli meyve terörü: Sapıklar bu kez elmalara dadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.