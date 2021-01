Morhipo müşteri hizmetleri, şikayet hattı, sipariş takip numarası

2011 yılından bu yana, internetten güvenli ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sunan Morhipo, müşterilerine kaliteli ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuyor. Birçok markanın ürünlerini çatısı altında toplayan Morhipo ile güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Morhipo, müşterilerine kadın, erkek, ayakkabı, çanta, çocuk, ev ve yaşam gibi farklı kategorilerde birçok ürünü sunarken müşteri memnuniyetini önemsiyor. Sipariş sürecinde ve sonrasında müşterileriyle kurduğu iletişimin kalitesini önemseyen Morhipo, güvenilir bir iletişim hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Önceliği müşterilerinin koşulsuz mutluluğu olan ve her zaman bu amaç ile hareket eden Morhipo, ürünlerinizi zamanında teslim ediyor ve sipariş sürecindeki bütün sorularınıza yanıt veriyor. İade kolaylığı sayesinde Morhipo üzerinden satın aldığınız ürünleri iade ederken hiçbir sıkıntı yaşamıyor, iletişim hizmeti ile sorunlarınızı hızlıca çözebiliyorsunuz. Morhipo telefon hattı ve Morhipo iletişim bilgileri ile kurumla dilediğiniz an iletişime geçebiliyorsunuz. İşte Morhipo ile gerçekleştirdiğiniz alışverişlerde iletişim için ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgiler…

Morhipo’ya ileteceğiniz her türlü soru, öneri ve taleplerinizi iletişim formuyla gönderebilirsiniz. Ayrıca siparişlerinizle ilgili sorun, iade seçenekleri ve Morhipo hakkında soruları da iletebilirsiniz. Formu doldurmak için Morhipo üyeliğinizin olması gerekir. Morhipo’ya ilettiğiniz mesajlara en kısa sürede yanıt alabilirsiniz.

Morhipo canlı destek hattına haftanın her günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

Morhipo’dan satın aldığınız bir ürün için her türlü işlemi Morhipo telefon numarası aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Güvenli ve rahat bir alışveriş deneyimi sunan Morhipo, ücretsiz ve kolay iade seçenekleriyle, orijinal ürün ve her cebe uygun fiyatlarıyla Türkiye’nin önde gelen alışveriş sitelerinden biridir. Lider konumunu müşteri hizmetleri ve iletişim olanaklarıyla da sürdüren Morhipo’ya dair bütün iletişim bilgilerini sizler için bir araya getirdik.

Morhipo Web Adresi Üzerinden Yapabileceğiniz İşlemler

Morhipo’nun morhipo.com web adresi üzerinden keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Morhipo internet sitesinde yer alan pek çok kategori ile alışveriş yapabilirsiniz. Morhipo web sitesi aracılığıyla;

Site içinde yer alan tüm kampanyaları tek başlık altında inceleyebilirsiniz.

Sezon ürünlerini inceleyebilirsiniz.

Kadın, erkek, spor giyim, ayakkabı & çanta, çocuk, ev & yaşam, kozmetik, aksesuar gibi kategorilerde zevkinize uygun ürünleri arayabilirsiniz.

Morhipo çatısı altındaki bütün markaları inceleyebilirsiniz.

Ürüne, markaya ya da kategoriye göre rahatlıkla arama yapabilir, aradığınız ürünleri filtre seçenekleriyle daha kolay bulabilirsiniz.

Mevcut siparişinizi takip edebilir ve iptal edebilirsiniz.

Sıkça soruların soruları inceleyerek müşteri hizmetleriyle irtibata geçmenize gerek kalmadan sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Üyeliğinizi oluşturarak size özel kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Morhipo hakkında detaylı bilgiye ulaşabilir, işlem rehberini inceleyebilirsiniz.

Taksit seçenekleriyle bankanızdan yapabileceğiniz işlemleri inceleyebilirsiniz.

Morhipo'nun her türlü iletişim bilgisi detayına ulaşabilirsiniz.

Morhipo Mobil Uygulaması

Morhipo App ile tek tıkla moda zevkinizi her an her yerde sürdürebilir, kesintisiz alışveriş deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Morhipo App kolaylıklarından ve olanaklarından yararlanmak için Morhipo App’i Google Play Store, Huawei App Gallery ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.

Morhipo Sosyal Medya Hesapları

Morhipo kampanyalarından ve Morhipo’nun avantajlarla dolu dünyasından uzak kalmak istemiyorsanız Morhipo’yu sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Böylece en yeni kampanyalardan ve indirimlerden hemen haberdar olabilir, ürünleri inceleyerek beğendiklerinizi sonradan satın alacaklarınız arasına ekleyebilirsiniz.

Morhipo’yu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve Pinterest’te morhipo kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.