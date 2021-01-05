Morhipo müşteri hizmetleri, şikayet hattı, sipariş takip numarası

2011 yılından bu yana, internetten güvenli ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sunan Morhipo, müşterilerine kaliteli ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuyor. Birçok markanın ürünlerini çatısı altında toplayan Morhipo ile güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Morhipo, müşterilerine kadın, erkek, ayakkabı, çanta, çocuk, ev ve yaşam gibi farklı kategorilerde birçok ürünü sunarken müşteri memnuniyetini önemsiyor. Sipariş sürecinde ve sonrasında müşterileriyle kurduğu iletişimin kalitesini önemseyen Morhipo, güvenilir bir iletişim hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Önceliği müşterilerinin koşulsuz mutluluğu olan ve her zaman bu amaç ile hareket eden Morhipo, ürünlerinizi zamanında teslim ediyor ve sipariş sürecindeki bütün sorularınıza yanıt veriyor. İade kolaylığı sayesinde Morhipo üzerinden satın aldığınız ürünleri iade ederken hiçbir sıkıntı yaşamıyor, iletişim hizmeti ile sorunlarınızı hızlıca çözebiliyorsunuz. Morhipo telefon hattı ve Morhipo iletişim bilgileri ile kurumla dilediğiniz an iletişime geçebiliyorsunuz. İşte Morhipo ile gerçekleştirdiğiniz alışverişlerde iletişim için ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgiler…

Morhipo İletişim Bilgileri

Güvenli ve rahat bir alışveriş deneyimi sunan Morhipo, ücretsiz ve kolay iade seçenekleriyle, orijinal ürün ve her cebe uygun fiyatlarıyla Türkiye’nin önde gelen alışveriş sitelerinden biridir. Lider konumunu müşteri hizmetleri ve iletişim olanaklarıyla da sürdüren Morhipo’ya dair bütün iletişim bilgilerini sizler için bir araya getirdik.

Morhipo Çağrı Merkezi

Morhipo’dan satın aldığınız bir ürün için her türlü işlemi Morhipo telefon numarası aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Morhipo müşteri hizmetleri tel: 0850 222 30 90

Morhipo canlı destek hattına haftanın her günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

Morhipo Genel Merkez İletişim Bilgileri

Morhipo genel merkezine ait iletişim bilgileri şöyledir:

Adres: Büyükdere Cad. No: 237 Noramin İş Merkezi Giriş Katı Maslak / İstanbul

Faks numarası: (0212) 335 83 93

Müşteri hizmetleri telefon numarası: 0850 222 30 90

KEP adresi: boyner.magazacilik@hs03.kep.tr

Morhipo İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

Morhipo’ya ileteceğiniz her türlü soru, öneri ve taleplerinizi iletişim formuyla gönderebilirsiniz. Ayrıca siparişlerinizle ilgili sorun, iade seçenekleri ve Morhipo hakkında soruları da iletebilirsiniz. Formu doldurmak için Morhipo üyeliğinizin olması gerekir. Morhipo’ya ilettiğiniz mesajlara en kısa sürede yanıt alabilirsiniz.

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