Morhipo.com’da akıllı moda deneyimi dönemi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Morhipo.com, Morpass ile müşterilerine akıllı bir moda deneyimi yaşatmanın yanı sıra, tanışma hediyesi olan kargo bedava çeki ve hediye çekleriyle bugüne kadar toplam 2,1 milyon TL değerinde fayda sundu.

Morhipo.com açıklamasına göre, modayı ve trendleri online dünyada müşterilerine sunarken, yeniliklerin de adresi olan Morhipo.com, "Koşulsuz Müşteri Mutluluğu" anlayışıyla güvenli, hızlı ve kolay alışveriş keyfi yaşatmak için çalışmaya devam ediyor.

Morpass, Morhipo.com müşterilerine son altı ayda yaptıkları alışveriş tutarına göre sürprizler, indirim çekleri, kişiye özel teklifler, kargo bedava fırsatları, çağrı merkezi öncelikleri ve indirimli Networkdry kuru temizleme ayrıcalıkları gibi cazip teklifler sunuyor. Morpass’ın akıllı moda deneyiminden yararlanmak ve kişiye özel tekliflerle alışverişin keyfini çıkarmak için Morpass üyesi olmak yeterli.

- Hem kazandırıyor hem keyfe dönüşüyor

Morpass daha ilk günden müşterilere tanışma hediyesi olan kargo bedava çeki ve hediye çekleriyle toplam 2,1 milyon TL değerinde fayda sundu. Müşterilere son altı aylık alışverişlerine özel belirlenen faydalarla "merhaba" diyen Morpass, akıllı bir moda deneyimi için yarattığı sürpriz faydalarla müşterileri mutlu etti.