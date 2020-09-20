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Moria Kampı Yangını Sonrası Mülteciler Yeni Çadır Kente Aktarılıyor

20.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında 10 gün önce çıkan yangın sonrası mülteciler, yeni bir çadır kente yerleştiriliyor

Moria Kampı Yangını Sonrası Mülteciler Yeni Çadır Kente Aktarılıyor

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında 10 gün önce çıkan yangın sonrası mülteciler, yeni bir çadır kente yerleştiriliyor. Avrupanın koşullarının en kötü kamp olarak ün yapan ve kapasitesinin en az 4 katı üzerinde 12 bin kişinin yaşadığı kampta çıkan yangın sonucu mülteciler günlerdir sokaklarda ve yol kenarlarında barınıyorlardı.

9 Eylül tarihinde kampta çıkan yangın sonucu çoğunluğu, Suriyeli, Afgan ve çeşitli Afrika ülkelerinden gelmiş olan 12 binden fazla mülteci adada yol kenarları ve sokaklarda yaşamaya başlamıştı. Mülteciler bu sırada yiyecek ve su temini konusunda da ciddi problemlerle karşı karşıya kaldılar.

Yunan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, adada Kara Tepe mevkii olarak bilinen bölgede, yeni bir çadır kent kurulduğu ve yaklaşık 9 bin kadar mültecinin bu sabah itibariyle bu yeni kampa yerleştirildikleri belirtildi.

Yeni kampa kabulleri sırasında mültecilere Corona virüsü testi de yapıldı. Açıklamalara göre en az 214 kişide virus saptanması nedeniyle bu kişiler kaarantina altına alındı. Yangın öncesinde de kampta Corona virüsü salgını nedeniyle karantina altında tutulan 35 kişi yangından sonra kaybolmuş ve Yunan yetkililer bu kişilere ulaşmaya çalışıyorlardı.

Mültecilerin yeniden çadırkente yerleştirilmesiyle birlikte adada hayat da normale dönmeye başladı. Mülteciler kamplardaki koşullar ve Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri gerekçesiyle bir süre önce protesto eylemi düzenlemişler polis de biber gazıyla müdahale etmişti. Mültecilerin başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek istemeleri nedeniyle yeni çadır kente girmek konusunda isteksiz oldukları görüldü.

Yetkililer, Moria kampında yangının, kamptaki kötü yaşam koşulları ve Corona virüsü vakalarının karantinalarını protesto etmek amacıyla mülteciler tarafından çıkarıldığını düşünüyorlar. Yangında ölen ya da yaralanan olmamış ancak kamp tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

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