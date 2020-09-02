Moria kampında ilk korona vakası

Yetkililer kampın karantinaya alındığını duyurdu.Yunanistan’ın Midilli Adasında bulunan, ülkenin en kalabalık mülteci kampı Moria’da ilk koronavirüs vakası tescil edildi. Yunan yetkililer 13 bine yakın mültecinin kaldığı kampta 40 yaşında Somali uyruklu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Normal koşullarda 2 bin 800 kişi kalması gereken kamptaki nüfus yoğunluğu, virüsün hızlı yayılabileceği kaygılarını artırırken, Yunanistan Göç Bakanlığı’ndan yetkililer kampın 15 Eylül'e kadar karantinaya alındığını açıkladı. Bakanlık, yaptığı açıklamada kampa sadece "güvenlik personelinin" gerekli kontrol şartıyla giriş çıkış yapmasına izin verileceğini de ekledi.

Açıklamada ayrıca Covid-19 pozitif olan kişinin geçtiğimiz temmuz ayında Atina’ya yerleşimine izin verildiği, ancak buna rağmen kısa süre önce adaya geri döndüğü belirtilirken, bir kamp yetkilisi de Somalili mültecinin şeker hastası olduğunu öne sürdü.

Söz konusu vaka ülke genelindeki mülteci kamplarında kaydedilen ilk Covid-19 vakası değil. Geçen ay da Sakız Adası’ndaki bir kampta 35 yaşındaki Yemen uyruklu bir mültecinin pozitif olduğu basına yansımıştı. Yine Mora Yarımadası’nda 150 mülteciye ev sahipliği yapan bir otelde de yeni tip koronavirüsten enfekte olmuş hastalar kaydedilmişti.