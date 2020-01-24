Moria mülteci kampındaki çocuklar ciddi sağlık sorunları yaşıyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında en az 140 çocuğun ciddi sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden yapılan açıklamada, kapasitesinin çok üstünde mültecinin kaldığı Moria kampında otizm, epilepsi ve diyabet hastası en az 140 çocuğun yeterli tıbbi destek almadığı belirtildi.

Söz konusu çocukların tıbbi yardım alabilmeleri için ana karaya veya Avrupa Birliği'nin başka ülkelerine götürülmeleri konusunda Yunan hükümetine çağrıda bulunulan açıklamada, Midilli'deki devlet hastanesinin tedavi ve kapasite konusunda yetersiz kaldığı kaydedildi.

MSF bünyesinde gönüllü olarak çalışan Apostolos Veizis, hasta çocukların ana karaya taşınmaları konusunda Yunan makamlarıyla görüşmelerin başladığının ancak bazı çocukların muayene edilmelerine rağmen hala kampta bekletildiklerinin altını çizdi.

MSF Yunanistan Genel Direktörü Vasilis Stravaridis de Yunan hükümetinin söz konusu çocuklar için çözüm bulma konusunda isteksiz olduğunu vurguladı.

Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 18 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve yardım örgütleri çalışanları, mültecilerin yaşadığı şartlara ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor.

